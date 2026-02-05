La Diputación de Córdoba refuerza servicios para atender a los municipios y solventar los daños del temporal

Reunión del Comité Provincial de Emergencias de la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial de Emergencias de la Diputación de Córdoba ha mantenido en la mañana de este jueves un nuevo encuentro de trabajo con el fin de coordinar las actuaciones que está desarrollando la institución en la provincia para resolver las incidencias y daños provocados por la cadena de borrascas que está afectando a toda Andalucía.

En este contexto, el máximo responsable de la Diputación, Salvador Fuentes, ha explicado que "el temporal que sigue azotando nuestra provincia deja en estos momentos 12 carreteras cortadas en nuestra red provincial y una treintena de salidas de efectivos de nuestros parques de bomberos para atender todo tipo de incidencias, sobre todo por caídas de árboles, achique de agua y saneamiento en tejados".

"Estamos ante una cadena de borrasca que está dejando muchas incidencias por la fuerza del viento y por el desbordamiento de arroyos y ríos tras tantos días de lluvia seguidos. Son ahora mismo diez los que nos preocupan por los niveles que presentan, especialmente los ríos Guadajoz, Guadalquivir, Cabra y Genil", ha manifestado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha subrayado que "hemos contactado con los alcaldes de los municipios más afectados, sobre todo los del Alto Guadalquivir, la Subbética y la zona de la Vega en Almodóvar y Palma del Río. Además, vamos a intensificar la vigilancia en Priego de Córdoba y Palma del Río, zonas donde se están registrando complicaciones".

Fuentes ha abundado en que "estamos coordinandonos en todo momento con los ayuntamientos, y con el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía, para atender y solventar en la medida de lo posible las incidencias que están surgiendo".

ESTADO DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

En lo que respecta a las carreteras, se ha cortado al tráfico la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000, por el desbordamiento del río Guadarramilla, y en la zona de Fuente Palmera la CO-3313, de la A-431 a la A-3051, en varios puntos kilométricos (puente de la antigua Algodonera) ante la crecida del río Guadalquivir.

En la zona de La Rambla, la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, está cortada por desbordamiento del arroyo en el pk 5+375, y la CO-4207, de Montilla a Montalbán, está cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000 por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

También en el ámbito de Córdoba está cortada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía. En la zona de Montoro permanecen cortadas la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500, y la CO-3204, de Córdoba a A-309 por la Campiña, por el desbordamiento del arroyo Salado.

En la zona de Lucena está cortada la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, por el desbordamiento del río Cabra; en Rute la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan, por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos.

En el ámbito de Priego de Córdoba están cortadas la CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal (Priego de Córdoba), por desbordamiento del río Salado, y la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, por el deslizamiento de taludes en varios puntos.

Además, se está interviniendo en otros puntos de la Red de Carreteras de la Provincia por presencia de barros en la calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas, arrastres, caída de árboles y ramas. Se trata de incidencias que no afectan al tráfico y sobre las que se está actuando con equipos propios del Servicio de Carreteras de la Diputación y a través del personal de las empresas adjudicatarias del Contrato de Conservación y Mantenimiento de Carreteras.

ACTUACIONES DE LOS BOMBEROS

Por su parte, los Parques de Bomberos de la provincia, que se han reforzado con 30 efectivos más para atender las incidencias provocadas por la lluvia y el viento, han realizado en las últimas 24 horas unas 30 salidas para atender achiques de agua en naves y viviendas inundadas (Lucena, Monturque, Puente Genil, Zamoranos y El Carpios), daños provocados por techos caídos y casas inundadas (Pedro Abad), posible derrumbe de casa (Montilla), saneamientos en tejados y cubiertas (Lucena, Fuente Obejuna, El Arrecife y El Carpio) y retirada y corte de árboles caídos (Cabra, Lucena, Priego de Córdoba).

También se ha actuado en Palma del Río para la valoración de un ciprés caído en el cementerio y en Puente Genil ante una posible fuga de gas natural.

A estas intervenciones se suman todas las realizadas por los bomberos a lo largo del día de ayer, cuando colaboraron con el Ayuntamiento de Villafranca en el desalojo de 30 personas y algunos animales de la zona de los huertos familiares Camino de la Tejera, lindante con el río Guadalquivir. También realizaron tareas de achique de agua en esta localidad y en otros municipios del Alto Guadalquivir como El Carpio (Maruanas) o Villa del Río. En este último municipio se desalojó de manera preventiva a los vecinos de la zona de los huertos familiares.

Desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se ha informado de que, aunque el temporal remita, se mantendrán los refuerzos en algunos parques de bomberos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COLECTORES E IMBORNALES

En cuanto a la Empresa Provincial de Aguas, Emproacsa, desde que empezó el temporal se puso en marcha un refuerzo preventivo ante lluvias intensas. De este modo, se incrementaron los medios técnicos y humanos en toda la provincia para intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de colectores e imbornales. Los equipos técnicos trabajan desde el primer momento para anticiparse a posibles incidencias, garantizando el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento y ofreciendo una respuesta rápida y eficaz ante las intensas lluvias.

Se recomienda evitar viajes innecesarios, especialmente de noche. Se recuerda, asimismo, que bajo ninguna circunstancia se deben atravesar tramos inundados o vados y es prioritario abandonar el vehículo si el nivel del agua supera el eje en la rueda. Son recomendaciones de seguridad que se deben tener presentes. En caso de incidencias, se debe llamar al 112 de la Junta de Andalucía.