Diputación de Córdoba resalta el peso ganadero y agroalimentario en Alto Guadiato y el papel de FAGA como escaparate

Autoridades en la inauguración de FAGA26 en Fuente Obejuna. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha reivindicado este viernes, con motivo de la inauguración de FAGA'26 en Fuente Obejuna, el peso que la ganadería y el sector agroalimentario tienen en el desarrollo económico y social del Alto Guadiato y del conjunto de la zona Norte de la provincia.

Así lo ha explicado el diputado provincial Gabriel Duque, quien ha participado en la apertura de esta XLII Feria Agroganadera y XXIV Feria Agroalimentaria, que se celebra hasta el próximo domingo con la colaboración de la institución provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

Además, Duque ha destacado que "cuando hablamos del Guadiato pensamos, con razón, en una comarca profundamente vinculada a su rica historia minera e industrial, pero sería injusto olvidar que esta tierra tiene también una larga historia agroganadera y que, además, está demostrando una capacidad constante para transformar esa tradición en actividad económica y productos de altísima calidad".

En este sentido, el diputado ha señalado que FAGA "es una buena fotografía de esa realidad ya que aquí conviven la tradición, el conocimiento acumulado durante generaciones y una ganadería que está incorporando nuevas formas de producción y nuevos modelos de comercialización".

Para Duque, la celebración de FAGA a mediados de septiembre tiene además un significado especial porque "permite tomar el pulso al sector después de los meses de verano, cuando comienza una nueva etapa para muchas explotaciones y para toda la actividad vinculada al campo". "Una feria como ésta no es solamente una exposición de animales o de productos, sino que es también un lugar donde ganaderos, agricultores, empresas, profesionales y consumidores se encuentran y analizan la situación del sector en un contexto tan cambiante como el actual", ha afirmado.

FAGA'26 reúne durante tres jornadas a cerca de 290 cabezas de ganado, con unos 170 ejemplares de ovino, alrededor de 90 ejemplares de aves y ganado caprino y aproximadamente 30 cabezas de bovino limusín. La muestra cuenta además con cerca de 40 expositores comerciales, en los que están representados productos y empresas vinculados al territorio, entre ellos quesos, miel, dulces, panes, artesanía y artículos relacionados con la actividad ganadera.

El programa incorpora concursos morfológicos, subasta de ganado, jornadas técnicas, degustaciones, talleres infantiles, actividades deportivas y distintas propuestas relacionadas con la cultura y la actividad del medio rural. Entre ellas destaca el domingo el espectáculo ecuestre 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz', a cargo de Córdoba Ecuestre, en el antiguo polideportivo de Fuente Obejuna.

El delegado provincial ha situado FAGA dentro de una realidad más amplia. Según ha explicado, "el sector primario es una pieza fundamental para entender el presente y el futuro de la zona Norte de Córdoba. El Guadiato y Los Pedroches forman un territorio con una extraordinaria especialización ganadera y agroalimentaria y con una capacidad de producción que nos permite hablar ya no solamente de un referente andaluz, sino de un territorio reconocido en España por la calidad de lo que produce".

PROVINCIA DIVERSA

La provincia es "muy diversa, pero si hay algo que define al Norte es la fuerza de su ganadería y de su agroalimentación. Y detrás de cada cifra hay familias, explotaciones, trabajadores, empresas y una manera de entender el territorio que genera riqueza y que también ayuda a mantener vivo el medio rural y a luchar contra la despoblación", ha añadido.

Además, Duque ha reiterado el compromiso de la Diputación de Córdoba con el desarrollo económico de las comarcas rurales y con el fortalecimiento de sus sectores productivos. "Desde la Diputación queremos estar al lado de quienes producen generan empleo en nuestros pueblos. Y ferias como FAGA nos permiten hacer algo muy importante, que es enseñar fuera todo lo que el Guadiato y el Norte de Córdoba son capaces de producir y, al mismo tiempo, mirar hacia dentro para saber qué necesita el sector para seguir creciendo".

FAGA alcanza este año su 42ª edición agroganadera y 24ª agroalimentaria, consolidándose como una de las grandes citas del sector en Sur de España. La feria inició su trayectoria en 1984, vinculada inicialmente a la compraventa de ganado ovino, y durante estas más de cuatro décadas ha ido ampliando sus contenidos hasta convertirse en un encuentro que integra actividad ganadera, agroalimentación, comercio, innovación, jornadas técnicas y propuestas de carácter divulgativo y familiar.