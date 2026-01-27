Diputación de Córdoba solicitará al Gobierno andaluz la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado este martes de que "el Pleno de la institución provincial va a solicitar al Gobierno andaluz la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz en su conjunto", un reconocimiento "a la solidaridad y a los servicios extraordinarios que de manera inmediata e improvisada prestaron tras el accidente ocurrido el domingo 18 de enero en su término municipal".

En rueda de prensa, Fuentes ha detallado que, "en virtud del decreto 117/1985 de 5 de junio, por el que se instituyó la Medalla de Andalucía, solicitamos al Consejo de Gobierno y a propuesta de su Consejería de Presidencia, se instruya al efecto la concesión de este galardón a una localidad que ha evidenciado la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad cordobesa".

Del mismo modo, el máximo responsable de la institución provincial ha afirmado que "vamos a llevar a nuestra Junta de Portavoces una declaración institucional de reconocimiento a todas los profesionales que han colaborado, tanto los servicios de auxilio, como de transporte y de apoyo a las víctimas. Un texto que será aprobado en el Pleno del mes de enero".

Para Fuentes, "es de justicia poner en valor todo ese gran y complejo organigrama que se activó el domingo 18 de enero a las 19,45 horas y se desactivó el jueves 22 de enero pasadas las 17,00 horas. Hablamos de bomberos, equipos de emergencias, profesionales sanitarios, psicólogos, Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Judiciales, Protección Civil, Cruz Roja, voluntariado, medios de comunicación, así como a toda la sociedad cordobesa, en especial, al pueblo de Adamuz".

OPERATIVO DE LA DIPUTACIÓN

En lo que respecta al operativo de la Diputación de Córdoba, cabe destacar que del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios participaron un total de 60 efectivos y se movilizaron 20 vehículos. Desde el primer momento el operativo se centra en la inspección, evacuación de heridos, regular los flujos de salida y entrada de ambulancia.

Posteriormente las tareas se centran en la localización y extracción de fallecidos. El operativo se mantuvo hasta el 22 enero a las 17,00 horas con la recuperación de las últimas dos víctimas que elevaron el total a 45 fallecidos.

Por su parte, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) se activó un plan de atención y seguimiento dirigido tanto a las familias como a los colectivos del municipio de Adamuz que colaboraron en las labores de rescate tras el accidente.

Desde los primeros momentos posteriores al siniestro se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas un equipo formado por ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias, pertenecientes a la plantilla del IPBS. Estos profesionales han trabajado coordinadamente con la Guardia Civil y la Policía Judicial durante la comunicación de las noticias a las familias y acompañamiento.

De manera paralela hay un equipo ofreciendo apoyo a los vecinos de Adamuz. Además, se ha elaborado una guía que se ha distribuido por los colegios por si es necesario. Habrá una sesión grupal y atención individualizada.

OTROS ASUNTOS APROBADOS EN JUNTA DE GOBIERNO

En otro orden de asuntos, ha remarcado Fuentes, "la Junta de Gobierno ha procedido también a la adjudicación del contrato para la ejecución de obra para la reparación parcial de la CO-4103, de Bujalance a Villa del Río. Una actuación que contará con 506.000 euros de presupuesto y que, sin duda, contribuirá a dar cumplimiento a una demanda histórica".

"Finalmente, se ha aplazado la ejecución de la convocatoria de subvenciones para la restauración de patrimonio cofrade de 2025 hasta diciembre de 2026, así como diversos puntos relativos a nombramiento de personal de la Casa", ha concluido Fuentes.