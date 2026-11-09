La Diputación de Córdoba se suma a EnRural, II Encuentro de Asociaciones Empresariales Locales del Mundo Rural

Presentación de EnRural, II Encuentro de Asociaciones Empresariales Locales del Mundo Rural. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes el acto de presentación de EnRural, II Encuentro de Asociaciones Empresariales Locales del Mundo Rural, iniciativa que bajo el título 'Del diagnóstico a la acción' tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el municipio de El Carpio.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que este encuentro es "una oportunidad única para compartir experiencias y generar alianzas que nos permitan avanzar hacia un futuro de oportunidades para nuestros pueblos".

Romero ha insistido en que esta cita "nos permite poner en valor el trabajo que realizan las asociaciones empresariales como motor de desarrollo y como entidades capaces de generar espacios de encuentro, aprendizaje y cooperación".

En su segunda edición, ha continuado, "esta iniciativa se marca como objetivo promover nuevos modelos de liderazgo y participación con especial atención al protagonismo de las mujeres y los jóvenes, así como facilitar la incorporación de herramientas digitales y de inteligencia artificial a la gestión asociativa y fortalecer la colaboración entre administraciones y organizaciones empresariales".

"Se trata de un primer paso hacia una red andaluza de asociaciones empresariales rurales. El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Medio Guadalquivir toma la iniciativa, no solamente nos agrupamos los municipios a través de asociaciones empresariales como Acerca en El Carpio, sino que además vamos a empezar a crear y a consolidar esa red de asociaciones empresariales rurales andaluza, y lo vamos a hacer desde el Medio Guadalquivir y lo vamos a hacer desde la provincia de Córdoba", ha remarcado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha recordado que "Córdoba tiene casi 47.000 empresas y más de 55.000 autónomos, y la realidad es que ocho de cada diez empresas de la provincia tienen, como mucho, dos personas asalariadas".

Así, ha añadido Romero, "desde la Diputación de Córdoba, apoyamos este encuentro porque creemos en nuestras pymes, en nuestros autónomos, y en nuestros profesionales. Porque creemos en quienes ponen su dinero, en quienes arriesgan su patrimonio y trabajan cada día para sacar su negocio adelante y también el pueblo donde están ubicados".

Por su parte, la presidenta del GDR Medio Guadalquivir, Matilde Esteo, ha hecho hincapié en que "EnRural es un encuentro de asociaciones empresariales locales del mundo rural, un espacio donde las asociaciones, las empresas y las instituciones podemos compartir no solamente la experiencia, sino también las necesidades que tenemos desde lo rural".

Esteo ha mencionado, además, que "si en el primer encuentro ya fijábamos la situación y los retos que tienen las asociaciones empresariales y sobre todo también la colaboración con las instituciones, ahora durante esta segunda jornada de EnRural vamos a hablar del valor estratégico del tejido empresarial rural, revisaremos en qué necesitamos avanzar".

En cuando al programa previsto para la jornada del 18 de noviembre, dará comienzo con la ponencia marco 'El valor estratégico del tejido empresarial en el ámbito rural', a cargo de la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresariales, Ana Alonso, y del presidente de la Asociación Empresarial de la colonia de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame.

A continuación, tendrá lugar la mesa 'EnRural, un año después', una conversación que pretende revisar los avances alcanzados desde el primer encuentro y abordar los principales retos para fortalecer las asociaciones empresariales del mundo rural. Para seguir con 'Mujeres que lideran el futuro de nuestros pueblos', un diálogo con mujeres referentes del ámbito empresarial y asociativo sobre liderazgo, emprendimiento y el papel de las mujeres en la transformación económica y social del medio rural. La mañana concluirá con la propuesta 'El laboratorio EnRural', para el análisis de la IA y Kiodoo como herramientas esenciales en los proceso de negocio.

Durante la tarde, se prevé la celebración del espacio 'Asociaciones que están transformando su territorio', durante el cual se presentarán experiencias y proyectos de éxito impulsados por asociaciones empresariales locales del mundo rural. Y concluirá con 'Construyendo EnRural', momento de diálogo para explorar la puesta en marcha de una red abierta y permanente de asociaciones empresariales rurales, que permita compartir experiencias, proyectos, campañas y oportunidades de colaboración.