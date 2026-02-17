La Diputación de Córdoba se suma al International Cheese Festival que se celebra en noviembre con más de 5.000 quesos

Autoridades en la presentación del International Cheese Festival. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este martes en el acto de presentación del Internacional Cheese Festival (ICF), iniciativa que se celebrará en la capital cordobesa del 11 al 15 de noviembre y cuyo eje central serán los 'World Cheese Awards', el conocido como los 'Óscar de los quesos'.

En relación con este encuentro, Fuentes, acompañado por la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; la directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta, Cristina de Toro; el director de Guild of Fine Food y CEO de la marca World Cheese Awards, John Farrand, y la directora del Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival y CEO del Instituto del Queso, Luisa Villegas, entre otras autoridades, ha señalado que "se trata de un escenario de promoción único para los quesos de la provincia".

Fuentes, que ha resaltado que los quesos cordobeses son "unos productos de gran calidad que alcanzan el reconocimiento internacional en concursos de primer nivel", ha añadido que "la institución provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y de la marca 'Sabor a Córdoba', viene apoyando un sector que vive un gran auge gracias al crecimiento de queserías artesanas en comarcas como la Subbética, Los Pedroches y El Guadiato, con 15 empresas de referencia".

Para el máximo responsable de la Diputación, "este festival que hoy presentamos se convertirá en un escaparate para la puesta en valor de nuestros quesos, y de una industria que continúa creciendo de la mano de iniciativas emprendedoras. Todo un ejemplo de colaboración institucional que tras mucho trabajo y esfuerzo nos convierten en capital mundial del queso".

Salvador Fuentes ha hecho referencia, además, a que "serán más de 5.000 los quesos presentes en esta iniciativa, y se prevé la asistencia de más de 10.000 profesionales y un público superior a los 20.000 visitantes durante los cinco días de celebración".

"Estamos hablando de una propuesta que muy probablemente tenga su origen en 1998 y en la vocación de ayudar a artesanos y productores, un trabajo de tres administraciones que verá su fruto en este 2026", ha matizado Fuentes.

Este festival, además, reconocerá el trabajo de Luisa Villegas, química de formación, directora del Instituto del Queso y de esta propuesta y una de las grandes impulsoras del sector quesero cordobés.

TENDENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL QUESO

El Festival se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, que, durante cinco días, convertirá a la ciudad califal en el epicentro del sector lácteo. Durante el transcurso de la cita se podrá disfrutar y degustar un amplio surtido de quesos e interactuar entre sí con el objeto de explorar nuevas tendencias en la elaboración del queso.

Pero el Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival, denominación oficial del Festival, va más allá. Desde la organización han señalado que acoger un festival de estas características ayudará, entre otras cosas, a "posicionar la ciudad de Córdoba en el mapa internacional; trabajar el posicionamiento del sector quesero y lácteo cordobés y andaluz a nivel internacional; promover la innovación de diferentes modelos de desarrollo rural y empresarial y posicionar a Córdoba y Andalucía como un referente estratégico hacia el producto de calidad diferenciado".

En palabras de Luisa Villegas se trata de "una gran exposición internacional con una oferta alimenticia de alto valor añadido y desarrollo rural, una escenificación del futuro de la alimentación que está construyendo el país y un punto de encuentro para las y los profesionales del sector". Pero, además "otro de los puntos a destacar es la participación ciudadana, ya que el festival ofrece a toda aquella persona amante del queso la posibilidad de probar quesos internacionales".

CONCURSO

Uno de los eventos más destacados del Festival es el certamen World Cheese Awards, organizado por The Guild of Fine Food, una entidad del Reino Unido dirigida por John Farrand, que cumplirá su 38 edición en Córdoba. Se trata de un concurso de quesos donde se estima participen más de 5.000 quesos de diferentes países y más de 350 jueces internacionales.

También están programados dos foros. El primero, de innovación lacteoquesera; un foro que, en su tercera edición para debatir, proponer, compartir y vivir experiencias en torno a la ciencia a través de presentaciones de proyectos de queserías, ganaderías, relatos sobre peculiaridades de distintos quesos, nuevos desarrollos tecnológicos o nuevas formas de certificación. Y, el segundo, de lactópolis, un área de presentación, debate e intercambio de visiones destinado a profesionales y público general donde se tratarán temáticas de relevancia para toda la cadena de valor del sistema agroalimentario.

La industria agroalimentaria de Andalucía dispondrá de su propio espacio. Una zona donde Andalucía podrá abrir sus horizontes a contactos internacionales a través de su marca de calidad certificada Gusto del Sur, que aglutina a todos los sellos de calidad agroalimentarios y otros supuestos de calidad diferenciada de Andalucía. Se trata de una marca que pone en valor a Andalucía, su manera de producir alimentos y su cultura gastronómica vinculada a la calidad, al sabor, la tradición, la sabiduría y el saber hacer.

CHESSE MARKET

Otra de las atracciones será el Cheese Market, una zona íntegramente destinada al queso que contará con una amplia diversidad de quesos a nivel local, nacional e internacional que den a conocer sus creaciones a nivel 'farmhouse'. En ella, la ciudadanía podrá disfrutar de las experiencias y comprar todo tipo de productos relacionados con el queso de diferentes regiones de Europa.

Una de las zonas más visitadas en las ediciones anteriores es la zona de degustación, donde se llevarán a cabo diferentes presentaciones, catas y maridajes de quesos de diferente origen y que estará abierta para todo tipo de público. Tampoco podía faltar la zona de expositores, donde tendrán cabida todo tipo de entidades y empresas agroalimentarias y de servicios.

Por último, desde la organización han dado a conocer la iniciativa World Cheese Arena Tours, una oportunidad única de conocer los entresijos del concurso de queso internacional por excelencia. Un paseo guiado por jueces internacionales de prestigio que conducirán a los participantes por las distintas fases del proceso del concurso.