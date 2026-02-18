Yolanda Díaz decide no asistir al acto de refundación de la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo (SMI), en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desvelado que no asistirá al acto de refundación de la alianza electoral entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes, que se celebrará este sábado en la capital bajo el lema 'Un paso al frente'.

Durante una entrevista en 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha indicado que la razón principal de su ausencia es la de dar "un poco de tiempo" a los partidos para armar su nueva hoja de ruta para movilizar a la izquierda. "Es el momento de las formaciones políticas", ha agregado para explicar que tampoco asistirá al acto del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre el futuro de la izquierda.

Con ello se despeja una de las principales incógnitas que rodeaba a la cumbre de los partidos de Sumar, dado que los otros cuatro ministros del socio minoritario del Ejecutivo (Pablo Bustinduy, Sira Rego, Ernest Urtasun y Mónica García) sí estarán presentes para arropar a las cuatro formaciones en su nuevo proyecto de coalición.

La ausencia de Díaz se produce también en un contexto en que estas formaciones no quieren entrar ahora en el liderazgo de la futura candidatura y la propia ministra no ha aclarado si aspira a repetir como cabeza de lista. Cuestionada sobre si quiere volver a ser candidata, ha reiterado que ahora no toca hablar de "nombres" para encabezar listas y que sería "imprudente" abrir esta discusión.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)