La Diputación de Córdoba suscribe seis convenios con entidades culturales por 332.000 euros

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), y el delegado de Cultura, Gabriel Duque (izda.), en la firma de los convenios. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Promover la creación artística, la difusión cultural, la conservación del patrimonio y el acceso de la ciudadanía a propuestas educativas y culturales de calidad es el objetivo que persigue la Diputación de Córdoba con la firma de seis convenios de colaboración, a través de su Delegación de Cultura, por valor de 332.000 euros.

Tal y como ha señalado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, en declaraciones a los periodistas previas a la firma, con esta rúbrica se reafirma el "compromiso con el tejido cultural cordobés impulsando las actividades culturales de los municipios cordobeses garantizando que lleguen a todos los municipios, al igual que a preservar y difundir el patrimonio cultural, histórico, educativo y literario contribuyendo así a la conservación de las señas de identidad del territorio".

Además, Fuentes, que ha estado acompañado por el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha explicado que "con estas aportaciones queremos reconocer lo que están haciendo estas entidades por la provincia y por el mundo de la cultura".

"Desde las administraciones se gestionan fondos públicos", por eso ha insistido en que hay que "ir incrementando los presupuestos periódicamente, porque apoyar la cultura implica tener capacidad crítica, libertad y que, desde muy temprana edad, se vaya desarrollando el talento de toda esa disciplina", ha manifestado.

Entre los acuerdos suscritos destaca el firmado con el Consorcio Orquesta de Córdoba para el desarrollo de la 'Gira Provincial de En Dos Partes', un ciclo de conciertos didácticos y la actividad formativa 'La Reciclorquesta'. El acuerdo permitirá acercar la música sinfónica y la educación musical a distintos municipios de la provincia, fomentando además valores vinculados a la sostenibilidad y la reutilización de materiales.

"Se trata de una alianza estratégica ya consolidada que refuerza el compromiso entre ambas instituciones con la difusión de la cultura en todo el territorio provincial, facilitando el acceso de la ciudadanía a espectáculos musicales de excelencia y acercando la programación sinfónica a municipios alejados de los grandes núcleos urbanos", ha recalcado el presidente provincial.

"Esta colaboración permite, además, reforzar el papel de la Orquesta de Córdoba como institución cultural de referencia y como vehículo para acercar la música clásica a nuevos públicos, especialmente entre la población infantil y juvenil", ha proseguido.

Del mismo modo, se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Record, para la organización del Campus de Cine 2026 y de Cinema26 y la V Semana del Cine de Córdoba. Esta iniciativa persigue impulsar el sector audiovisual, favorecer la formación de nuevos talentos y consolidar a Córdoba como espacio de referencia para la creación cinematográfica.

Igualmente, la institución ha formalizado su colaboración con el Ateneo de Córdoba para el desarrollo de proyectos de actividades culturales, como la realización de salidas culturales a distintos puntos de la provincia y la entrega de reconocimientos a personas destacadas del ámbito de la cultura en sus diferentes manifestaciones, además de iniciativas como las 'Fiambreras y Jacobinos'.

La Diputación ha renovado su colaboración con la Fundación Manuel Álvarez Ortega, para la puesta en marcha del proyecto 'Inmersión literaria', una propuesta de carácter cultural, educativo y de investigación académica interdisciplinar con el objetivo de poner en valor la figura del escritor cordobés Manuel Álvarez Ortega.

Igualmente, se ha formalizado un acuerdo con la Fundación Antonio Gala, para el desarrollo de las actividades culturales de la Fundación en la provincia de Córdoba durante 2026. La iniciativa busca acercar la figura y la obra del escritor a la ciudadanía haciendo especial hincapié en su producción teatral.

En este sentido, el director de la Fundación, José María Gala, ha destacado que "sin la colaboración de la Diputación de Córdoba difícilmente se podrían hacer tan bien todas esas actividades, llevándolas a cada uno de los pueblos, a cada una de las comarcas de la provincia".

La institución provincial también colaborará con la Asociación Cultural La Tribu Educa, para la ejecución del proyecto 'La escuela de antaño: recuerdos del futuro'. Esta colaboración se enmarca en el ámbito de la recuperación, protección y valorización del patrimonio histórico-educativo, contribuyendo a preservar la memoria colectiva vinculada a la educación y a transmitirla a las nuevas generaciones.

Por su parte, el diputado de Cultura, Gabriel Duque, ha resaltado que con la rúbrica de estos convenios se está abarcando "todos los ámbitos culturales, tanto la literatura como el cine, las artes plásticas o musicales, entre otros, con la finalidad de que puedan desarrollar todas estas actividades en la provincia de Córdoba".

"Con estos convenios, la Diputación de Córdoba continúa apostando por una programación cultural diversa, accesible y vertebradora del territorio, apoyando a entidades que desempeñan un papel fundamental en la conservación del patrimonio, la promoción de las artes y la generación de oportunidades culturales en toda la provincia", ha concluido Salvador Fuentes.