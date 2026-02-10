La Diputación da a conocer los ganadores del concurso de dibujo 'El paisaje en la provincia de Córdoba'

Jurado del concurso 'El paisaje en la provincia de Córdoba'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, organismo de la Diputación de Córdoba, ha dado a conocer los ganadores del concurso de dibujo y pintura 'El paisaje de la provincia de Córdoba', en el que han participado alumnos de Enseñanza Primaria y Secundaria y Aulas Especiales de Córdoba y provincia.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que "el propósito de este certamen es que el alumnado de los centros educativos refleje su visión sobre el paisaje que le rodea, las singularidades de sus territorio desde un punto de vista artístico, favoreciendo el acercamiento a las artes plásticas y su creatividad".

Esta iniciativa, que se realiza para conmemorar el 125º Aniversario del nacimiento del reconocido pintor cordobés Rafael Botí, "busca fomentar la apreciación del entorno natural (natural, urbano y arquitectónico) a través de la expresión artística, encontrando en él su fuente de inspiración", ha recalcado el diputado.

El concurso establece cinco categorías de participación, en función de los ciclos de enseñanza y de la edad; el alumnado de Aulas Especiales han podido participar en cualquier categoría dependiendo de su nivel cognitivo.

En la categoría A, en la que han participado alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria (de 6 a 8 años), el primer premio ha recaído en la obra 'Córdoba desde el sur', del centro IES Guadalquivir de El Carpio. El segundo premio, para 'Patios y arcos de la Mezquita', del CEIP Mediterráneo; y el tercer premio ha sido para la obra 'La sierra', del CEIP Fuente del Moral, de Rute.

En la categoría B, de alumnos de Educación Primaria de 3º y 4º (de 8 a 10 años), el primer premio es para el trabajo 'Pintando mi patio', del CEIP Meditarráneo. En esta modalidad no hay segundo y tercer premio.

En la categoría C, en la que han participado alumnos de Educación Primaria de 5º y 6º (de 10 a 12 años), el primer premio ha sido para la obra 'La Mezquita, más que columnas', del CEIP Carlos III, de La Carlota; el segundo premio, para 'Puente romano', del CEIP Mediterráneo; y el tercero, para la obra 'El Chorraero', del CEIP Fuente del Moral, de Rute.

Continuando con el resto de las categorías, a la que se han presentado alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria (de 12 a 14 años), la ganadora ha sido la obra 'La casa patio', del IES Maimónides; el segundo premio ha recaído en 'Plaza del Ayuntamiento', del IES Nuestra Señora de la Estrella, de Villa del Río; y ha habido dos terceros premios para 'El paisaje de mi tierra, Montoro', del IES Santos Isasa de Montoro y para 'Paisaje cordobés', del colegio Compañía de María, de Puente Genil.

Por último, en la categoría E, de 3º y 4º de Secundaria (de 14 a 16 años), el primer premio es para 'Microcosmos', del IES Guadalquivir, en El Carpio; el segundo, para 'Vista de Montoro', para el centro IES Santos Isasa; y el tercero, para la obra 'La vigía molinera', del IES Señora de la Estrella, de Villa del Río .

Cada centro educativo ha presentado un trabajo por categoría. La técnica de realización es libre y el soporte plano, que puede ser papel, cartón, madera o lienzo; no aceptándose obras en soporte digital. Y las técnicas de dibujo eran incluye lápiz, ceras, carbón, témperas, acuarelas, pastel y óleo, entre otros.

En lo que respecta a los premios, se otorgan vales regalo para material de artes plásticas de diferentes importes (desde 100 a 300 euros) en función de las correspondientes categorías. El jurado ha valorado en ambos casos (pintura y dibujo), la creatividad, la calidad y la originalidad, y la composición del trabajo y su presentación.