La Diputación hace balance de los daños del temporal en las carreteras de Priego de Córdoba

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, en su visita a la Subbética. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado hasta la comarca de la Subbética, en concreto a Priego de Córdoba, para informar sobre las actuaciones realizadas por la institución hasta la fecha en carreteras e infraestructuras de la comarca y las que tiene previsto acometer de manera inminente para reparar los daños provocados por el tren de borrascas que está padeciendo la península.

Según ha explicado el delegado provincial, "las carreteras de la Subbética se han visto gravemente afectadas por estos fenómenos meteorológicos extremos que han provocado, en el caso de Priego, la acumulación de precipitaciones superiores a 580 litros por m2 en 15 días", lo que "ha dado lugar a multitud de incidencias en las carreteras de este término al encontrarnos con suelos completamente saturados de agua".

"Esta saturación ha provocado deslizamientos de tierras de taludes en la práctica totalidad de las vías, aumento de caudales de ríos y arroyos con las consiguientes escorrentías y arrastre de lodos y piedras a la calzada e inundaciones por desbordamientos de los mismos. Asimismo, a esto tenemos que añadir los fuertes vientos, sufridos especialmente el 28 de enero y que provocaron la caída de árboles, señales verticales y carteles informativos", ha manifestado.

El delegado de Infraestructuas ha realizado balance de todas las vías que han sufrido algún tipo de incidencia durante los últimos días a consecuencia del tren de borrascas. Así, se han visto afectadas por deslizamientos de tierras, caídas de árboles y señales y/o desbordamientos de ríos y arroyos la CO-7204, de la antigua A-333 en El Cañuelo a la CO-7202; la CO-7207, de la CO-8209 a El Tarajal; la CO-8209, de Priego a Luque por Fuente Alhama; y la CO-8211, de la A-339 a Fuente Alhama por Zagrilla Baja y El Esparragal.

En lo que respecta a los caminos, el temporal ha afectado al CP-14 De Leones, el CP-31+131 De Bernabé, el CP-58 del río Salado, el CP-59 de Los Gallambares, el CP-99 De Genilla La Baja, el CP-102 De las Alcabalas y el CP-151 Del Cerrajón.

El delegado de Infraestructuras ha hecho balance de los trabajos realizados explicando que "han consistido en la vigilancia y control de vías, cauces y lugares inundables y la atención a las incidencias y coordinación con el 112. Del mismo modo, nos hemos ocupado de la señalización de peligros, retirada de barros y piedras, corte y retirada de árboles y señales verticales", entre otros.

Para poder responder a todas estas necesidades, ha explicado Lorite, "hemos utilizado medios propios y de empresas locales, ascendiendo el número de horas empleadas por el momento a 150 horas de vigilante/encargado, 931 horas de oficiales de carreteras, 240 horas de retroexcavadora y 97 horas de otras maquinarias. No obstante, aún no se han completado los trabajos de resolución de incidencias".

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA CO-8203

En lo que concierne a la única vía que actualmente permanece cortada en la zona, la CO-8203 de Almedinilla a Jaén por Brácana y Venta Valero, vía que presenta un hundimiento en la calzada que imposibilita el acceso de los 250 habitantes de estos diseminados, Lorite ha anunciado que "la Delegación de Infraestructuras ha ordenado ya el inicio de la tramitación de una obra por procedimiento de emergencia para dar acceso provisional por el tramo de carretera movilizada".

"Vamos a realizar cuantas tareas sean convenientes para habilitarlo en zahorras y así mantener el tramo de vía en uso; estimamos un plazo de ejecución de un mes y una inversión que tendrá un importe de 140.000 euros", ha manifestado.

El delegado de Infraestructuras ha insistido en que "es fundamental garantizar el acceso de estos vecinos a servcios básicos como asistencia sanitaria, autobús escolar y recogida de basura", entre otros. En la actualidad, el itinerario alternativo a esta vía es peligroso para los vecinos de Brácana y Venta Valero ya que transcurre por caminos municipales del término de Alcalá la Real y por alguna carretera secundaria de Jaén.

Andrés Lorite ha aprovechado su visita a la Subbética para comprobar 'in situ' el estado de la CO-6212, de A-339 a la Ermita de Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, que se ha cortado debido al hundimiento de calzada registrado entre los ppkk 5+575 y 5+625, en su margen izquierda, por deslizamiento de la ladera sobre la que discurre, así como por los desprendimientos de rocas en este tramo y los 100 metros siguientes en su margen derecha, fundamentalmente por el riesgo de colapso y de desplome ante la acumulación de rocas.