La Diputación participa con su marca 'Sabor a Córdoba' en el International Cheese Festival

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (cuarto por la dcha.), en el espacio de la Diputación en el Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival & World Cheese Awards 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba estará presente estos días con su marca promocional 'Sabor a Córdoba' en Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival & World Cheese Awards 2026, iniciativa que se desarrolla en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) y a la que la institución provincial acude con espacio propio para mostrar la riqueza de los aceites de oliva, mieles, salsas, legumbres, mermeladas, membrillos y productos de las denominaciones de origen protegidas (DOP) de la provincia.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha señalado en la inauguración la importancia de estar en esta cita ya que "se han acreditado 10.000 personas para participar en la feria y para la elección del mejor queso del mundo. Hablamos de 5.330 quesos en la vitrina del Centro de Convenciones de Córdoba en algo que será televisado para todo el mundo, 50 países con 400 jueces expertos lo que supone una internacionalización del sector de primer nivel".

De todos los quesos que participan, ha continuado, "hay diez que pertenecen a la provincia de Córdoba y tienen serias expectativas de ser uno de ellos de los grandes premiados de este gran concurso internacional. Esto supone un gran orgullo porque se concentran aquí expertos de 50 países y esto implica proyección de Córdoba y de Andalucía al mundo entero".

De igual modo, Fuentes ha valorado la participación de otros productos de la agroindustria cordobesa y ha subrayado el papel de las denominaciones de origen protegida "que están aquí participando en un congreso que va a suponer para Córdoba una proyección a nivel internacional".

Por último, el presidente provincial ha puesto en valor "la transferencia e innovación que van a suponer estas jornadas también y, por supuesto, la centralización de la oferta comercial para el mundo entero".

DATOS DE LA FERIA

Participan en esta cita más de 5.000 quesos procedentes de 44 países y unos 300 jueces internacionales. El jurado valora los quesos atendiendo a su aroma, textura, aspecto y sabor y concede, posteriormente, medallas de oro, plata y bronce, además de las distinciones Super Gold.

Además del concurso, el World Cheese Awards, el programa contempla el desarrollo del III Foro para la Innovación Lactoquesera, Lactópolis (debate sobre el futuro del sector lácteo), la competición de jóvenes profesionales Young Cheesemonger of the Year, el Cheese Market, el Boulevar gastronómico y las catas y degustaciones.

De la provincia de Córdoba estarán en la cita la Quesería Calaveruela (Fuente Obejuna), Los Balanchares (Zuheros), Fuente La Sierra (Pedroche), Quesería Artesanal Los Peña (Baena), Quesos Plazuelo (Villaralto) y Marqués del Valle (El Viso). Otras empresas participantes son Arbonaida, Aceites Cerro de las Vacas, Aceites de Cañete, El Quijote, la Flor del Garbanzo, Mielinízate, Oleogaia y Productos El Guiso. También están las denominaciones de origen Montilla-Moriles, Priego de Córdoba y Los Pedroches.