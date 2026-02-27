La Diputación participa con 'Sabor a Córdoba' y las DOP de aceite en la WOOE, la mayor feria del sector

Presentación de la participación cordobesa en la WOOE 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba desembarcará con su marca 'Sabor a Córdoba', junto a las denominaciones de origen protegidas (DOP) de aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la provincia, en la World Olive Oil Exhibition (WOOE), la mayor feria internacional dedicada en exclusiva al sector del aceite de oliva que se celebra en Ifema Madrid los días 3 y 4 de marzo, un escaparate mundial en el que se pretende "dar visibilidad a uno de los emblemas de la provincia de Córdoba que es el AOVE".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, quien ha señalado como objetivos de esta participación "la dinamización del comercio internacional de los aceites de oliva, incrementar el conocimiento de las características y atributos de cada variedad, la apertura de nuevos mercados y la promoción de las cualidades saludables de nuestros aceites y su versatilidad".

Según ha explicado Romero, la Diputación acude a esta cita con su marca 'Sabor a Córdoba' y con un estand propio bajo el amparo de la marca 'Córdoba Virgen Extra' junto a la DOP de AOVE de Baena, Lucena, Priego de Córdoba, la Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras, la DOP de Vinagre Montilla-Moriles y la Asociación Vinavin".

El también presidente de Iprodeco, Instituto Provincial de Desarrollo Económico, ha destacado que 'Córdoba Virgen Extra' se constituye "como marca promocional dentro del paraguas de 'Sabor a Córdoba' que tiene identidad propia dada la fortaleza de los AOVE de la provincia de Córdoba, los mejores del mundo. Córdoba y su provincia es la provincia de la calidad del aceite de oliva virgen extra", ha resaltado.

La gran novedad en la presente edición de la feria WOOE, según ha adelantado Romero, es que "hay una grata sorpresa y es que van a reconocer a Iprodeco, a la Diputación de Córdoba, por su trabajo en la promoción y difusión de los aceites de oliva virgen extra de calidad. Un reconocimiento que se entregará el día 3 por la mañana, durante la jornada la inauguración de la propia feria".

Igualmente, la institución provincial va "a participar con un espacio diáfano de 54 m2 que contará con seis mostradores, uno para cada entidad, así como un almacén central serigrafiado con la imagen de 'Sabor a Córdoba'". Además, contará "con un espacio dentro del Olive Oil Bar para dar a catar más de 25 muestras de aceite diferentes", ha manifestado el delegado.

Romero, que ha recordado que la Diputación financia el 80% del coste del suelo y el estand, ha anunciado que "tras su participación en la WOOE la marca 'Sabor a Córdoba' estará presente en la feria Alimentaria Fira Barcelona, que se celebra del 23 al 26 de marzo, y en el Salón Gourmets Ifema Madrid, que tiene lugar del 13 al 16 de abril".

Se trata de una estrategia de promoción que Romero ha cuantificado en 26.000 euros y en la que se incluyen la organización del 13 al 15 de marzo del festival 'Córdoba Virgen Extra' en la Plaza de las Tendillas y, como novedad, los días 19 y 20 de marzo en Castro del Río la celebración por primera vez de la feria 'Planta', que es un evento relacionado con la plantación de olivos

Este conjunto de actuaciones se han puesto en marcha en un contexto en el que "el sector del olivar no lo está pasando bien, puesto que se está hablando de unas pérdidas de la cosecha entre un 30% y un 40% dependiendo del territorio, por lo que la Diputación de Córdoba e Iprodeco" no viene a lamentarse, si no que quiere "impulsar la promoción para que nuestros aceites estén en los mejores escaparates del mundo", ha concluido Romero.

PROGRAMA WOOE 2026

El programa de actividades contempla catas, demostraciones de cocina y reuniones comerciales con distribuidores y fabricantes de sectores como repostería y panadería industrial, conservas y pastas, cadenas de restauración y 'food service' y distribución, entre otros. También tendrá lugar el tradicional programa con compradores internacionales y la entrega de un reconocimiento a Iprodeco por su trabajo en la promoción y difusión de los aceites de oliva.

Las actividades que se llevarán a cabo durante los días 3 y 4 en Madrid: el día 3 de marzo a las 10,30 horas tendrá lugar el reconocimiento a Iprodeco por su trabajo en la promoción y difusión de los aceites de oliva de calidad. A las 12,00 horas habrá un showcooking de alta cocina con denominaciones de origen de Baena, aceite de Lucena y Priego de Córdoba con Kisko Barona, el chef de Luque responsable del restaurante El Olivo. A las 12,00 horas se celebra una cata conjunta de denominaciones de origen de Baena, aceite de Lucena y Priego de Córdoba.

Ya el día 4, a las 11,00 horas, llegará el arte del aceite de oliva de la mano de la denominación de origen de Baena. A las 12,00 horas habrá un showcooking y una cata de la denominación de origen de Priego de Córdoba y a las 12,00 un desafío WOOE con las denominaciones de origen de Lucena, Baena y Priego de Córdoba. Por último, a las 13,00 horas, será el turno de un showcooking de tapas con la denominación de origen de Lucena.