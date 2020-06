Diputación y Universidad de Córdoba impulsan la 'Cátedra Repobla' para luchar contra la despoblación en la provincia

CÓRDOBA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial y la Universidad de Córdoba (UCO) han sumado esfuerzos para poner en marcha la Cátedra de desarrollo económico 'Repobla para la innovación rural abierta', una unión estratégica que busca avanzar en la investigación de las causas de la despoblación en la provincia e identificar posibles soluciones a esta.

Dicha unión se ha materializado con la firma de un convenio de colaboración entre la institución provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y la Universidad de Córdoba, representadas ambas instituciones por sus máximos responsables, Antonio Ruiz y José Carlos Gómez Villamandos, respectivamente.

Durante el acto, Antonio Ruiz ha manifestado que "la 'Cátedra Repobla' nace para que la Universidad de Córdoba ponga su conocimiento e investigación al servicio del problema del despoblamiento en la provincia, para llevar a cabo esa identificación e investigación académica de sus causas y soluciones".

El presidente provincial ha recordado que "la lucha contra el despoblamiento y la pérdida de población en el mundo rural es una prioridad para la Diputación, una despoblación que se hace más presente en los municipios de menos de 10.000 habitantes, en los que la reducción de población experimentada es del 4,70 por ciento, y aún más en las aldeas, donde la pérdida llega al 5,71 por ciento, y que tiene que ver mucho con las comunicaciones".

"Esto nos llevó a redefinir todas las actuaciones recogidas en los presupuestos provinciales y a destinar 26 millones de euros en este ejercicio a luchar contra la despoblación reforzando planes ya existentes como el Plan de Aldeas, el de Empleo en la Zona Norte o el de Caminos", entre otros, ha detallado Ruiz.

Además, "esta cuestión global que nos atañe a todos hacía necesaria la presencia de la Universidad, que tenía que estar en esta estrategia para luchar contra la pérdida de población", ha dicho Ruiz, quien ha agregado que "los municipios de Córdoba no están vacíos, están llenos de riqueza y potencialidades que tenemos que identificar para fijar a la población".

En este sentido, ha afirmado que "debemos potenciar el sector agroalimentario, ayudar también a otros sectores estratégicos como el turístico y atraer industria, y en esa identificación se hacía fundamental la Universidad de Córdoba".

"La innovación, la transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias son claves para afrontar el reto demográfico y contar con el conocimiento de la Universidad nos permitirá avanzar hacia esos objetivos", ha abundado el máximo representante de la institución provincial.

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que "esta cátedra nace con el espíritu de contribuir al desarrollo económico y social de nuestra provincia, confirmando nuestro compromiso con el entorno".

"La investigación no tiene sentido si no se traduce en algo tangible, si no sumamos, y por eso estamos aquí, para que los pueblos no pierdan personas sino que sean capaces de atraer a gente de otros territorios", ha subrayado.

Gómez Villamandos ha añadido que "debemos contribuir a un desarrollo que sea sostenible, favoreciendo que la juventud lo vea como una oportunidad, porque la calidad de vida de nuestros municipios es única y tenemos que ponerlo en valor para ser capaces de atraer inversiones. Eso es lo que queremos, tener una visión estratégica para conseguir resultados a medio y largo plazo".

La 'Cátedra Repobla' tiene una duración de cuatros años, del 2020 al 2023, y tendrá un coste de 25.000 euros anuales que aportará el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación cordobesa.