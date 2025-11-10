Dos proyectos dotados con 1,49 millones dentro de la Orden Citi beneficiarán a 70 municipios y cuatro ELA de Córdoba

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este lunes el IV Encuentro del 'Córdoba Distrito Smart', organizado por la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial y por la Dirección General de Fomento de la Innovación de la Junta de Andalucía, donde se ha puesto de manifiesto que dos proyectos, dotados con 1,49 millones de euros incluidos en la Orden Citi --de ayudas para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes--, permitirán dotar a 70 municipios y cuatro entidades locales autónomas (ELA) de igualdad de oportunidades.

En declaraciones a los periodistas previas al acto de apertura de esta iniciativa, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha afirmado que "cumplimos así con uno de los ejes tractores de nuestro mandato de gobierno como era el de conectar física y digitalmente a los pueblos de nuestra provincia, con independencia de su número de habitantes".

Fuentes ha asegurado, así, que "hoy hablamos de 70 municipios y cuatro ELA de nuestra provincia, y lo hacemos de la mano de dos proyectos, dotados con 1,49 millones de euros, que nos van a permitir dotar a estos pueblos de igualdad de oportunidades, de ponerlos dentro del espacio digital y sembrar oportunidades".

Dicha conexión digital, ha continuado, "es una de las palancas de desarrollo de la provincia, una red de conexión que nos permite sembrar oportunidades y posicionarnos como un territorio de futuro y, por ende, fijar la población a nuestras zonas más rurales".

"Estamos hablando de una red de conexión inteligente a Internet, pero también de sistemas de riego inteligente, de instalaciones luminarias inteligentes, de salud inteligente, y estaciones medioambientales, o los sensores turísticos, todo ello con la vista puesta en el futuro", ha matizado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha remarcado que "vamos a trasladar a nuestros ayuntamientos la importancia de cumplir con estos proyectos porque de su mano vamos a apostar por la innovación y por la implantación de medidas tecnológicas que garanticen la igualdad de oportunidades y nos convierta en un territorio competitivo".

Por su parte, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha afirmado que "ya tenemos adjudicados los proyectos de la Orden CITI que se acometerán en 70 municipios y cuatro ELA de nuestra provincia y que mejorará nuestra conectividad".

Alguacil ha insistido en que "para esta institución provincial es importante contribuir a dotar a nuestros pueblos de herramientas e instrumentos que les permitan ser más eficientes y eficaces en la presentación de servicios a la ciudadanía".

Finalmente, la directora general de Fomento de la Innovación, Consejería de Universidad, Nieves Valenzuela, ha insistido en que "la Orden CITI, con cargo al Programa Operativo Regional Andalucía, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) trata de impulsar en el territorio la implantación de soluciones TIC vinculadas, tenemos 21 proyectos vigentes en Andalucía con un presupuesto cercano a los 9 millones de euros".

Valenzuela ha insistido en que "para la Junta de Andalucía supone un impacto significativo en el territorio porque hablamos de ayudas dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes. En total, engloba a 311 municipios, impacto de 1,3 millones de andaluces. En Córdoba tenemos dos proyectos vigentes, ya adjudicados y con un plazo de ejecución de 18 meses".