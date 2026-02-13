Emproacsa repara de urgencia la tubería afectada por una rotura en el término de La Rambla (Córdoba)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), visita los trabajos de reparación de la tubería rota en La Rambla. - DIPUTACION DE CORDOBA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el término municipal de La Rambla para informar del arreglo por parte de los técnicos de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) de una tubería que se vio afectada por una rotura este pasado jueves.

En este sentido, Fuentes ha indicado que "salimos al paso de una avería que se produjo ayer a las 14,00 horas, momento desde el cual todos los técnicos de Emproacsa están trabajando, a pesar de la lluvia, el viento y unas circunstancias de mucha dificultad, ya que es una zanja de 50 metros y con una profundidad de tres metros. Son 18 horas sin parar de trabajar para intentar recuperar la normalidad".

El presidente provincial ha insistido en "el trabajo que están haciendo los servicios de Emprocsa para restaurar la normalidad cuando suceden situaciones como esta. Gracias a ese trabajo podemos decir que la tubería ya se encuentra al 90%".

Fuentes ha recalcado que "estas incidencias en las tuberías se están produciendo por la cantidad de metros cúbicos de agua caídos, que están provocando deslizamientos de tierra que hacen que las tuberías se muevan y se rompan".

Finalmente, el presidente provincial ha recordado que la tubería afectada recoge agua "que viene de Iznájar, pasa por Montilla, va a Lucena, Casillas del Monte, de ahí baja a Montilla y de allí a La Guijarrosa, donde se distribuye a Posadas, Fuente Palmera y todo lo que es el bajo Guadalquivir".