El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), junto al delegado de Infraestructuras, Sosteninilidad y Agricultura, Andrés Lorite, entre otras autoridades, en la inaguración de Expomiel. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patio Blanco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde este viernes y hasta el domingo la 29ª edición de Expomiel 2026, una cita del sector apícola cordobés y andaluz que permite a los cordobeses acceder de manera directa a productores locales y degustar las mieles que se producen tanto en la provincia como en el resto de Andalucía.

Durante la inauguración del encuentro, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha expresado el compromiso de la institución con esta cita "que busca proyectar los productos de la miel al mundo entero" y ha insistido en que "tenemos que reconocer la labor que hacen los que se dedican a esto y buscar soluciones a sus problemas, para que las explotaciones sean rentables y haya relevo generacional".

"Estos profesionales necesitan nuestra atención, respaldo y apoyo para hacer lo que hacen, y, además, hemos de saber proyectar al mundo entero sus productos", ha insistido. En este sentido, ha valorado la incorporación a la programación del aspecto gastronómico gracias a figuras como la del chef cordobés Kisko García.

Por su parte, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha señalado como principales retos del sector apícola "la disminución de las cosechas, la comercialización de productos adulterados, la importación de jarabes por mieles y la presencia del avispón oriental". Sobre esta última cuestión, ha recordado que "las jornadas serán monotemáticas y estarán orientadas a todo el sector apícola andaluz para ver cómo afrontar su proliferación".

El responsable regional del Sector Apícola de COAG-Andalucía, Antonio Vázquez, ha reivindicado la necesidad de atajar el problema de la proliferación de la 'vespa orientalis' con protocolos para la retirada de nidos, mientras que el vicerrector de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Arenas, ha remarcado que "es que fundamental que las instituciones tomen el mando para el control del avispón oriental. Tenemos un ejemplo en Valencia que ha hecho un sistema de trampas que está funcionando", ha subrayado.

Por su parte, la delegada provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Raquel López, ha puesto de manifiesto que en el Gobierno andaluz "conocemos las dificultades del sector y estamos trabajando para atajar esos problemas que tanto" les afectan.

Por último, el chef Kisko García ha expresado su compromiso con la miel de Córdoba y provincia y ha explicado de su 'showcooking' que "traigo platos en los que vamos a hacer un fermento donde uniremos el ajo de Montalbán y la miel, también un tartar de salchichón de Los Pedroches con miel y terminaremos con una esponjita recubierta de miel para percibir todos los matices".

PROGRAMACIÓN EXPOMIEL 2026

Esta edición cuenta con 16 expositores entre apicultores, envasadores y productores de miel procedentes de Córdoba (7), Cádiz (1), Sevilla (4) y Málaga (2), además de un estand de degustación y otro de COAG-Andalucía. Además de hay una zona de exposición de maquinaria donde dos empresas mostrarán equipos y utensilios utilizados en apicultura y varios figurantes vestidos de apicultores pasearán por el centro de Córdoba ofreciendo vales de miel y caramelos de miel.

Este viernes a las 19,00 horas habrá una demostración culinaria a cargo de Kisko García, chef del Restaurante Choco, y también catas de miel tanto para el público general como para alumnos de Dirección de Cocina del IES Gran Capitán y talleres infantiles.

En lo que respecta a las XXIX Jornadas Técnicas de Apicultura, que tienen lugar este sáabdo, reunirán a 220 personas entre profesionales e investigadores. El tema que se tratará será 'Vespa orientalis. Conocerla para combatirla' y participarán investigadores de las universidades de Tesalónica (Grecia) y las Islas Baleares. También participará la jefa de Alergología del Hospital Reina Sofía, Berta Ruiz, quien analizará el tema de las picaduras de himenópteros. Finalmente, Mar Leza impartirá una conferencia sobre cómo proteger las colmenas de la vespa orientalis.

Dentro de las jornadas se entregará el XIV Premio Tintxu Ruiz, que distingue a una persona por su labor profesional en favor de la apicultura. Por último, para fomentar la calidad de los productos de la colmena se entregarán como cada año los Premios a la Calidad de la Miel. Se otorgarán cuatro primeros premios de 850 euros y cuatro accésit de 400 euros en las modalidades de mieles monoflorales claras, mieles monoflorales oscuras, mieles multiflorales y mieles ecológicas.

Al concurso se han presentado 71 solicitudes y un total de 62 muestras procedentes de seis provincias de Andalucía. Los premios se harán públicos y se entregarán coincidiendo con la clausura de las jornadas.

DATOS APICULTURA CORDOBESA

Córdoba es una provincia destacada en materia apícola ya que 62 de sus 77 municipios tienen producción apícola. Hay cuatro zonas que tienen una intensa producción de miel, como son el Parque Natural de Hornachuelos, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, el Parque Natural de Cardeña-Montoro y la comarca del Valle de los Pedroches. En Córdoba existen unas 564 explotaciones y más de 60.200 colmenas. El 88% de las colmenas pertenecen a explotaciones profesionales.

Andalucía reúne un 20% de las colmenas que existen a nivel estatal, por lo que la actividad apícola es bastante importante. Actualmente, la provincia de Córdoba reúne un 11% del total del censo andaluz de colmenas.