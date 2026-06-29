La Feria de Teatro de Palma del Río abre las puertas de su 43ª edición con el apoyo de la Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la inauguración de la 43ª edición de su Feria de las Artes Escénicas de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Palma del Río, municipio que, desde este lunes y hasta el próximo 3 de julio, celebra la 43ª edición de su Feria de las Artes Escénicas de Andalucía, "una iniciativa consolidada, siendo la segunda muestra de teatro más antigua" de la comunidad andaluza.

De este modo lo ha explicado Fuentes, para quien esta propuesta convierte a la provincia de Córdoba "en epicentro de las artes escénicas y lo hace con una programación plural que reúne teatro, danza, circo, performance y espectáculos de calle".

Esta edición, ha continuado, "contempla un total de treinta espectáculos, siendo cuatro de ellos estrenos absolutos. Un programa que evidencia una apuesta clara por la creación andaluza y por la presencia de la mujer en todos los espacios de los procesos creativos".

"Sin duda alguna, la provincia de Córdoba ha sabido convertir la cultura en toda una palanca de desarrollo y la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río es un claro ejemplo de ello. A ella se suman las diez representaciones de teatro popular con las que cuenta la provincia y que se han convertido en todo un atractivo desde el punto de vista turístico", ha apostillado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "cada uno de estos eventos atraen a miles de asistentes, lo que se traduce en riqueza para nuestro territorio, además de poner el foco sobre nuestro patrimonio histórico, cultural y gastronómico. Junto a ello, este tipo de propuestas proyecta una imagen moderna, creativa y abierta de Córdoba".

Fuentes ha hecho hincapié en que "la colaboración institucional entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la propia Diputación es esencial para garantizar la viabilidad de un proyecto que nacía en un municipio pero cuya repercusión ya trasciende sus fronteras y abarca toda la provincia".

"Así, el compromiso de la institución provincial con esta iniciativa se puede definir como un apoyo institucional, técnico y económico que se materializa a través de un convenio con el que impulsamos un proyecto de calidad conocida y reconocida en el ámbito nacional de las artes escénicas", ha remarcado Fuentes.

Para concluir, el presidente de la Diputación ha puesto en valor "el trabajo del Ayuntamiento, con su alcaldesa, Matilde Esteo, a la cabeza. Una labor que permite hablar de una feria viva que crece y evoluciona edición tras edición".