El Festival Internacional de Juegos de Córdoba celebra su 20ª edición con más de 70 editoriales y empresas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el 20º aniversario del Festival Internacional de Juegos. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Juegos de Córdoba ha abierto ya sus puertas en el Palacio de la Merced y celebrará hasta el domingo su 20 edición, con la participación de más de setenta editoriales y empresas nacionales e internacionales y con una carpa exterior que amplía su capacidad para albergar a un mayor número de visitantes.

Este evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y así lo ha puesto de manifiesto su presidente, Salvador Fuentes, quien ha destacado durante su inauguración "la importancia de este evento, que ha sabido hacerse un hueco destacado en la agenda cultural de Córdoba en la época otoñal".

Fuentes ha resaltado que "esta edición es, sin duda, una de las más ambiciosas, con invitados internacionales que dan muestra del prestigio y la proyección que este encuentro ha alcanzado". "Y esto es fruto de la tenacidad, ilusión y trabajo de la Asociación Cultural Jugamos Tod@s, que no han impulsado una feria más, han sostenido un espacio para que el juego evolucione, para que crezcan nuevas ideas y para que Córdoba sea un punto de encuentro lúdico de referencia".

El máximo representante de la institución provincial se ha referido también durante su intervención al "valor del juego como experiencia educativa, forma de socialización, estímulo creativo, descanso necesario y expresión de libertad". "Este festival nos recuerda que en plazas, salones, patios o carpas se puede jugar con el otro, aprender juntos, equivocarse juntos, reír y asombrarse", ha recalcado Fuentes.

Para finalizar, el máximo representante de la institución provincial ha reafirmado "nuestro compromiso con las iniciativas culturales, educativas y lúdicas que despiertan, contagian y fortalecen a la comunidad" y ha expresado su deseo de que "este Festival siga creciendo, siga siendo semilla de proyectos, espacio de conocimiento y alegría compartidos".

En esta edición van a participar más de setenta editoriales y empresas nacionales e internacionales, con espacios dedicados a demostraciones, torneos, partidas de rol, mesas abiertas y encuentros con creadores. Del mismo modo, presenta un juego de mesa conmemorativo diseñado por un autor cordobés, y financiado por la Diputación de Córdoba, junto a una revista especial que repasa la historia de estas dos décadas.

Entre los invitados internacionales destacan Francois Rouzé, creador de Room 25, que presenta su nuevo título Asterix &Co y Yohan Goh, coautor de Odin y ganador del premio As d'Or.