Centro de Salud de El Viso (Córdoba). - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

EL VISO (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha informado de la finalización de las obras de sustitución e impermeabilización de la cubierta del Consultorio Médico y Urgencias 24 horas de El Viso (Córdoba), una actuación que solicitó el Ayuntamiento de la localidad y que ha contado con un presupuesto de 54.884,20 euros financiados por la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha explicado que con esta obra "se garantiza la seguridad estructural del edificio y la normalidad en la prestación de los servicios sanitarios a la ciudadanía de El Viso", según ha precisado la institución provincial en una nota.

Así, ha explicado que "la actuación ha consistido en la renovación de la teja del inmueble y la aplicación de un tratamiento de impermeabilización de la cubierta, con el objetivo de mejorar las condiciones de conservación y protección del edificio".

En contexto, la intervención está destinada a mejorar la protección del edificio frente a las filtraciones y las inclemencias meteorológicas, así como a "favorecer la conservación de unas instalaciones que albergan servicios sanitarios de atención a la población".

Para Fuentes "era necesario acometer estas obras puesto que la cubierta estaba en un estado preocupante y así nos los trasladó el alcalde, Juan Díaz". De esta manera, "preparamos al edificio para esta temporada de lluvias y para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible mientras los pacientes tienen la mejor atención garantizada".