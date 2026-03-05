Fuentes apela "al diálogo" para conseguir el voto necesario para aprobar los Presupuestos de la Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha afirmado estar "trabajando" en la aprobación de los Presupuestos para 2026, de modo que sigue "apelando al diálogo" para intentar conseguir "un voto, como mínimo", por parte de la oposición (PSOE, IU y Vox) para sacar adelante las cuentas de la institución provincial, aunque, según ha dicho, hay que ser "muy pacientes", pero Presupuesto "tiene que haber".

En respuesta a preguntas de los periodistas, Fuentes ha avisado que va a "seguir trabajando" en el acuerdo "pero no a cualquier precio", pues, tal y como ha asegurado, "hay que respetar a las mayorías", si bien el Gobierno provincial no puede "imponer", igual que "tampoco pueden imponer nadie cuando no tienen el gobierno". Así, ha recalcado la necesidad de "ser muy ponderados" y "ver el interés general" de la provincia, pues su "obsesión" es "poder cargar el mayor número de recursos posibles" para los ayuntamientos cuanto antes.

Igualmente, el presidente de la institución provincial ha afirmado que "no esperaba el voto en contra" de la oposición al programa 'Diputación Invierte', ya que "era poner en marcha una maquinaria de diez millones de euros que, a últimos de marzo, podían haber sido 25 y ganábamos casi tres meses".

En su opinión, el rechazo al plan 'Diputación Invierte' se debe a "una decisión absolutamente electoralista" teniendo en cuenta las próximas elecciones andaluzas, asegurando que "un presupuesto es lo suficientemente importante como para no andar con mucha ligereza en cuanto a la estrategia electoral de la oposición".

Así las cosas, Fuentes ha detallado que la Diputación tiene "ahora 64 proyectos pendientes de Planes Provinciales de Obras y Servicio del bienio 2026-2027", pero "como no haya presupuesto no" se pondrán poner "en carga".

Para concluir, el máximo representante de la institución provincial ha remarcado que también se puso "encima de la mesa 1,1 millones de euros", que se abonarán "el martes" para "las obras urgentes y de emergencia" para los afectados por el último tren de borrascas. "Ya se han resuelto, ya están todos los proyectos, ya están todas las memorias y se pagan todas el martes", ha valorado.