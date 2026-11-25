El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en su visita a la ermita del Nazareno de Bujalance. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

BUJALANCE (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este miércoles a la localidad de Bujalance para comprobar el comienzo de las obras en la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, intervención que "es fruto de la colaboración entre la institución provincial, el Obispado, el Ayuntamiento y los fieles de la localidad, con la implicación de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno", destacando el edificio como símbolo vivo de la historia, la fe y la identidad.

Así lo ha expresado Fuentes, que ha añadido que "esta actuación cuenta con un presupuesto total de 1.015.710,80 euros, de los que la Diputación aportará el 19,69%, esto es 200.000 euros; siendo el resto sufragado por el propio Obispado (715.710,80 euros), a lo que se suma la colaboración del municipio de Bujalance, Ayuntamiento y fieles (100.000 euros)".

"El comienzo de los trabajos de esta recuperación patrimonial, tiene su origen en el estudio geotécnico-patológico realizado en 2024, a través de nuestro Servicio de Arquitectura y Urbanismo, una labor que permitió identificar la envergadura de la intervención", ha apostillado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "el objetivo no es otro que recuperar la estabilidad estructural del edificio, mediante una actuación integral sobre la cimentación. No podemos olvidar que dada la complejidad del terreno, se descarta actuar sobre la totalidad del cerro de La Lobera, donde se asienta la infraestructura, optándose por una solución centrada en el edificio".

Fuentes ha hecho hincapié en que "esta ermita es un símbolo vivo de la historia, la fe y la identidad de Bujalance y ha sido durante siglos punto de encuentro espiritual, por tanto es necesario acometer cuanto antes esta obra que afecta directamente a nuestra memoria colectiva", ha destacado.

Este edificio, ha continuado, "no tiene solo un valor arquitectónico o histórico, es también cultural y emocional, por aquí paseó en numerosas ocasiones el poeta de Cántico Mario López, Hijo Predilecto de la ciudad y en este entorno encontró su inspiración también el pintor bujalanceño Francisco Benítez Mellado".

"La solución que nos planteaba el proyecto requiere la ejecución de 110 micropilotes de unos 30 metros de profundidad, unidos mediante una estructura de hormigón armado, además de inyecciones para consolidar el terreno", ha detallado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha puesto de manifiesto que "también se demolerá la antigua Casa de Hermandad, actualmente en ruinas; se repararán las grietas y los elementos estructurales afectados y se procederá a renovar las instalaciones para evitar filtraciones".

Del mismo modo, el proyecto incorpora la recuperación de los elementos patrimoniales originales, como las solerías de mármol, carpinterías, púlpito, balaustrada y rejería.

Fuentes ha apelado a la importante labor del Obispado, y de don Francisco, "una tarea que hay que reconocer públicamente porque gracias a su ahínco hemos podido salir del paso para reparar, restaurar y poner en funcionamiento la iglesia de todo este pueblo".

Por su parte, la alcaldesa de Bujalance, Elena Alba, ha agradecido el esfuerzo realizado tanto por el Obispado como por la Diputación, "un compromiso fundamental para la recuperación de la ermita".

Finalmente, Miguel García, director técnico de Patrimonio de la Diócesis, ha insistido en que "esta intervención es una inversión que expresa una convicción que guía nuestro trabajo, porque conservar el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia es una responsabilidad que debemos asumir con decisión y con la participación de todos. Porque nos mueve proteger una parte fundamental de nuestra historia, de nuestra cultura y de la identidad de fe de nuestros pueblos".