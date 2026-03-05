Fuentes lamenta la cancelación de la conexión Córdoba-Mallorca pero augura que "vendrán otras" aerolíneas

Archivo - Torre del aeropuerto de Córdoba - AENA - Archivo

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha lamentado este jueves que la compañía Air Nostrum haya decido cancelar la ruta que unía la capital cordobesa con Palma de Mallorca durante el verano, aunque ha augurado que "ya vendrán otras" aerolíneas "porque no vamos a parar de trabajar" desde la institución provincial, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital, por lo que "va a haber resultados".

Así lo ha manifestado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, señalando que la compañía ha afirmado que dicha cancelación se debe a una "reestructuración", lo que "no es una buena noticia" para la provincia de Córdoba. Sin embargo, ha agregado "esto no queda aquí" y hay que seguir trabajando porque se trata de "un mercado muy volátil" y hay que ser "merecedores de que las compañías vengan a trabajar a Córdoba".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha mostrado su sorpresa por la noticia ya que "el número de viajeros iba bien y las expectativas eran muy buenas" y, además, "la idea era de continuidad", sin embargo, "un replanteamiento de la estrategia de la compañía trastoca un poco" los planes. "Ellos tendrán que explicar por qué han decidido no seguir adelante", ha manifestado.

En cualquier caso, Fuentes ha insistido en que "se está trabajando y nunca se ha parado de trabajar" pero hay que hacerlo "con mucha discreción porque también las empresas son muy sensibles a este tipo de noticias. Córdoba tiene que buscar su sitio dentro del mundo aeroportuario", ha subrayado, añadiendo que "hay que acompasar esos proyectos también con presupuesto y las compañías vienen a hacer negocio".

Para Fuentes la pérdida de la conexión con Mallorca es "una caída" de la que hay que levantarse y seguir trabajando porque no se va renunciar al aeropuerto "de ninguna de las maneras". Además, ha resaltado que Barcelona, ciudad que sigue conectada a Córdoba por vía aérea, es "un 'hub' de primera magnitud, con 174 destinos".

TURISMO ALEMÁN

Por otro lado, Salvador Fuentes ha señalado que durante la participación de la Diputación en la ITB de Berlín se ha "encontrado en Alemania una ventana muy grande de turismo a través de Málaga", cuyo aeropuerto "está 40 minutos de Córdoba y a una hora y media de Pozoblanco". Es por ello que la institución provincial quiere atraer hasta la provincia al turista alemán, que tiene "mucho poder adquisitivo" y cuyo gasto promedio por día es de "154 euros, frente a la media de turistas de 85", ha subrayado Fuentes.

Además, tal y como ha explicado Fuentes, "es un turista que viene los primeros trimestres y los últimos trimestres", por lo que "rompe la estacionalidad" del turismo en la provincia y es "muy complementario", siendo la estancia media "de un turista alemán es de 9,8 días" en el lugar de destino.

Para concluir, el máximo representante de la institución provincial ha señalado la posibilidad de "mover algo en torno al golf" para atraer a más turistas alemanes, pues "tenemos dos campos de golf" en Pozoblanco y Córdoba, algo que se suma a la oferta turística de una provincia que ya cuenta con la Mezquita-Catedral, los castillos, paisajes, historia y gastronomía, entre otros.