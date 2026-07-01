Fuentes recibe a los bomberos que han participado en labores rescate en Venezuela tras los terremotos

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (cuarto por la izda.), y responsables del Consorcio de Bomberos, en el recibimiento a los efectivos que se desplazaron a Venezuela. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el delegado de Deportes y Protección Civil, Antonio Martín, ha recibido a los tres bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación que han participado en las labores de rescate llevadas a cabo en Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Con esta recepción institucional, llevada a cabo en el Patio Barroco de la institución provincial, la Diputación de Córdoba ha querido reconocer públicamente "el compromiso, la vocación, el esfuerzo y la colaboración de estos profesionales que se han desplazado a la zona afectada para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y atención de la población damnificada".

Así lo ha explicado presidente quien, además, ha querido resaltar y agradecer la actuación de estos bomberos cordobeses del Consorcio Provincial --que han formado parte del contingente de 13 Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)--, asegurando que "lo que se demuestra, una vez más, es la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan, independientemente del lugar del mundo en el que sucedan estas catástrofes naturales".

Del mismo modo Fuentes puesto en valor la capacidad de respuesta y la preparación de los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba, "cuya experiencia y formación les permite poder actuar e intervenir ante cualquier situación de emergencia que acontezca en el mundo".

Para el máximo representante de la institución provincial "es un orgullo para toda la provincia poder contar con unos profesionales tan preparados, que sean capaces de dar respuesta en un mínimo margen de tiempo e integrarse en misiones internacionales de ayuda humanitaria como la que se ha desplegado en Venezuela".

Fuentes ha recordado que los tres efectivos --dos rescatistas y una unidad canina, Juanfe y Elías, Jesús y la perra Ivi-- partieron el jueves 25 por la noche con destino Madrid, mientras que el equipo despegó del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el viernes 26 a primera hora de la mañana con destino Colombia, teniendo en cuenta el estado de las comunicaciones en el país venezolano y que el aeropuerto internacional Maiquetía Simón Bolívar, el más cercano a Caracas, permanecía cerrado por los daños sufridos por los seísmos.

Así, desde Bogotá, ha proseguido el presidente provincial, "cogieron dos vuelos chárter hasta Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, continuaron el trayecto por carretera junto a los bomberos de San Cristóbal, una ciudad venezolana capital del estado de Táchira, en la zona andina".

A su llegada al epicentro de la tragedia, el mando del comité de emergencia internacional les asignó una zona de trabajo e instalaron un campamento base en la zona de La Guaira, una de las más afectadas, realizando búsquedas con los perros en varias estructuras donde había posibilidades de que todavía hubiesen personas sepultadas con vida bajo los escombros. De forma paralela se han estado evaluando junto con autoridades locales y sanitarias las necesidades de la población afectada para poder enviar ayuda y que ésta realmente sea eficiente y efectiva.

"SIN HUECOS DE VIDA"

Por su parte, uno de los tres bomberos del Consorcio de la Diputación desplazados a Venezuela, Juanfe Velasco, ha relatado que "al haberse producido dos terremotos tan seguidos la fuerza se ha multiplicado" y ha hecho que la destrucción haya llegado muchos edificios, dejando sepultadas a numerosas personas "sin huecos de vida" que permitan albergar esperanzas de rescate.

El bombero ha destacado que una vez llegados a la zona, el recibimiento de la población local fue "increíble" y que, pese al dolor de las familias, mostraron comprensión ante la labor de búsqueda de vida con perros de rescate, ya que "sin ningún reproche, te daban una palmada en el hombro y te decían, 'lo entiendo'" cuando debían abandonar zonas donde no detectaban supervivientes.

Para concluir, Velasco ha advertido que "el problema viene ahora" tras la fase inicial de rescate, puesto que "hay mucha gente sepultada debajo de los restos" y existe riesgo de infecciones y enfermedades como el cólera, mientras que "la gente está trabajando sin ningún tipo de protección respiratoria", motivo por el que han solicitado necesidades médicas de comida y de logística, tiendas de campaña, plantas potabilizadoras para atender a la población.

Esta misión se enmarca dentro del convenio que la Diputación de Córdoba mantiene con Bomberos Unidos sin Fronteras, que incluye la ayuda de emergencia con posible desplazamiento ante este tipo de situaciones.