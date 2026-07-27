Fuentes respalda que entidades locales tengan voz en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha manifestado su "firme apoyo" a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para integrarse formalmente en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta petición se ha hecho efectiva mediante una carta remitida por la presidenta de la federación, María José García-Pelayo, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Para Salvador Fuentes, "esta incorporación es un paso estratégico y necesario, ya que las entidades locales, especialmente las diputaciones en su apoyo a los municipios, son la administración más cercana a la ciudadanía". Según ha destacado, "son los gobiernos locales quienes gestionan desde la proximidad retos críticos para la provincia de Córdoba, como el mantenimiento de la actividad económica, la fijación de población al territorio y la prestación de servicios esenciales en el medio rural".

Fuentes ha señalado que "la ganadería es un sector estratégico que trasciende lo económico, siendo clave para la cohesión territorial y el empleo en los municipios". En este sentido, considera fundamental que la visión local esté presente en la toma de decisiones para afrontar problemas urgentes como el relevo generacional y las crecientes dificultades que atraviesan las explotaciones agrarias y ganaderas.

Al respecto, el presidente ha apuntado que las entidades locales conocen "de primera mano la realidad del campo" y son "las primeras en detectar tanto las dificultades como las oportunidades de los territorios", ha apuntado el presidente.

La integración en este órgano de cooperación permitiría que la experiencia de las provincias se incorpore a la definición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Para Salvador Fuentes, reforzar la participación local "no solo mejorará la eficacia de las políticas agrarias, sino que permitirá una mejor adaptación de las decisiones estatales a las necesidades reales de los pueblos cordobeses y del resto de España".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno central y al ministro de Agricultura, Luis Planas, "un papel más activo en Europa para defender los intereses de nuestros ganaderos en la reforma de la Política Agraria Común (PAC)".

Finalmente, el presidente provincial se ha mostrado confiado en que el Ministerio valore favorablemente esta solicitud, ya que "una mayor coordinación entre administraciones redundará en beneficio directo de los municipios, del sector agrario y del medio rural en su conjunto".