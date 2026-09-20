Intercaza 2026 de Córdoba cierra con "gran afluencia" de público: "Demuestra el potencial cinegético de la provincia"

Asistentes del Intercaza 2026 de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha realizado un balance sobre Intercaza, feria de ocio, caza, turismo activo y medio ambiente, que cierra este domingo 20 las puertas de su 27ª edición tras una "gran afluencia" de público que durante los días de su celebración se han acercado hasta el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la capital cordobesa.

Para Romero, "hemos concluido una edición de Intercaza que vuelve a septiembre y lo hace con una gran acogida por parte de la ciudadanía, pero sobre todo por parte de un sector que se ha volcado, un año más, con esta feria para demostrar el enorme potencial cinegético que tiene nuestra provincia", según ha concretado la institución provincial en una nota.

"Recuperábamos septiembre tras escuchar a los agentes del mundo cinegético cordobés para hacer coincidir este encuentro con el comienzo de la temporada de caza y no podíamos haber sido más oportunos tras observar el éxito conseguido en esta nueva edición de Intercaza", ha matizado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha hecho referencia, además, a que "nos planteábamos como objetivo convertir a Córdoba y provincia en la capital cinegética de España y podemos decir que nuestro territorio se ha convertido, durante unos días, en punto de encuentro del sector cinegético mundial, atrayendo miradas de importantes profesionales y expositores".

Según Romero, "hemos ofrecido una cita profesionalizada en la que subsectores tan dispares como los centrados en pesca deportiva; safaris, armería y equipamiento, cuchillería, taxidermia, guarnicionería, cetrería o granjas cinegéticas han acercado al visitante al mundo de la cinegética".

Abríamos esta edición, ha continuado, "con novedades como un rincón gastronómico donde se han celebrado degustaciones, demostraciones de cocina y ponencias relacionadas con la gastronomía y con 'Sabor a Córdoba'. Una sinergia con el mundo gastronómico que ha llenado de olor y sabor la 27ª edición de Intercaza".

"En definitiva, cerramos esta feria y lo hacemos convencidos de que todos y cada uno de los 68 expositores participantes han encontrado en nuestra tierra un referente de la actividad cinegética y en la Diputación de Córdoba, una institución que escucha a un sector tan importante para el desarrollo económico y social de muchos de nuestros municipios", ha concluido Romero.