El IV Congreso Camino Mozárabe de Santiago, que se celebra en Cabra (Córdoba), abre el plazo de inscripción

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación, Sara Alguacil (izda.), en la presentación del congreso. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro 'El Jardinito' de Cabra (Córdoba) acogerá el próximo 30 de octubre la cuarta edición del Congreso Camino Mozárabe de Santiago, que este año se celebra bajo el lema 'Camino y Patrimonio', un evento que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba y que abre este viernes su plazo para inscribirse de forma gratuita.

En rueda de prensa, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha destacado "el compromiso que la Diputación tiene con la puesta en valor de este Camino, que se pone de manifiesto en distintos proyectos que estamos llevando a cabo junto con la Asociación de Municipios del Camino Mozárabe de Santiago, como la digitalización de esta ruta en los distintos albergues municipales por los que discurre".

Alguacil ha recalcado que "estamos encantados de colaborar con iniciativas como ésta que, además de contribuir en la recuperación de la tradición y cultura mozárabe, también incide en el desarrollo de actividades saludables y sostenibles".

Por su parte, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Cabra, Francisco Casas, ha mostrado su satisfacción porque Cabra pueda acoger este congreso, "lo cual es todo un reto porque es la primera vez que este encuentro sale de la capital y se lleva a la provincia".

Asimismo, Casas ha subrayado que "este Camino está cargado de historia, de tradición, de valores, de naturaleza, de patrimonio y de gastronomía. La meta última es terminar en Santiago de Compostela, referente mundial de las rutas de peregrinación, que aúna todos estos valores".

La presidenta de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe, Gema González, ha resaltado que "este congreso ha ido creciendo desde la primera edición en 2021 y hemos conseguido posicionarnos como un referente en Andalucía en torno a este Camino".

González ha indicado que "este encuentro vuelve a ser un entorno de debate y reflexión que contará con la presencia de agentes de los territorios implicados en el desarrollo del Camino y personas eruditas en el tema" que hablarán sobre el papel del Camino como eje vertebrador del patrimonio cultural, natural e inmaterial, así como su capacidad para generar oportunidades de desarrollo en los territorios que atraviesa. "

TRES BLOQUES

El programa se estructura en tres bloques temáticos, con representantes del sector público y privado que abordarán cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural del Camino y su legado material e inmaterial; el patrimonio natural, el paisaje, la biodiversidad y la sostenibilidad; y el Camino como motor de desarrollo territorial, analizando oportunidades y retos de futuro.

La jornada contará con la participación de Ildefonso de la Campa Montenegro, director de la Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, cuya presencia aporta una visión estratégica desde Galicia, cuna del Camino de Santiago, y un valioso marco de referencia para el desarrollo del Camino Mozárabe de Andalucía.

Tras la inauguración de las jornadas, se abordará el primero de los bloques temáticos, el dedicado al 'Patrimonio Cultural del Camino', con las ponencias 'El río que no cesa. Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial en el Camino de Santiago', a cargo de Elena Vázquez, de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura; 'El Camino de Santiago en Asturias, historia, patrimonio y gestión', a cargo de Pablo León Casalla, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno Principado de Asturias, y 'Los caminos como espacios de encuentro: una mirada desde lo inmaterial', con la intervención de Aniceto Delgado, del área de gestión de la información del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

En el segundo bloque, sobre 'Patrimonio natural del Camino: paisaje, biodiversidad y sostenibilidad', se hablará de 'Camino Mozárabe y patrimonio en la Subbética: Vía verde y Geoparque', con Carmen Pérez del Río, GDR Subbética; 'Sierras Subbéticas: paisajes, patrimonio natural y Camino Mozárabe', con José Manuel Recio, de la Universidad de Córdoba, y 'El valor de la biodiversidad en los itinerarios culturales: el Camino Mozárabe como corredor ecológico', a cargo de Agustín Pérez, presidente de la Asociación Andaluza de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo.

Por último, y con el nombre de 'El Camino como motor de desarrollo territorial: oportunidades y retos', se abordará la temática de 'Camino vertical', a cargo de Carlos Sarrasín, jefe del Departamento de Programas Europeos de la Diputación de Córdoba; 'Sinergias entre el Camino Mozárabe de Santiago y el Camino Natural Vía Verde del Aceite como elemento vertebrador del Territorio', con María Camacho, presidenta CIT Subbética, y 'El Camino como destino y mercado: oportunidades para las AAVV', con la intervención de Victoria García, directora Sondytour Viajes.

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la web oficial 'www.congresomozarabecordoba.es'.