Montalbán de Córdoba celebra este fin de semana su XII Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía con el apoyo de Diputación

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (dcha.), y el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, presentan el cartel de la Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la presentación del cartel de la XII Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán de Córdoba, iniciativa que se desarrollará en dicho municipio durante los días 13, 14 y 15 de marzo y que cuenta con el apoyo de la institución provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En relación con esta propuesta, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha señalado que se trata de "un evento consolidado que cuenta con un diseño dirigido a dinamizar la economía local, a través de la promoción del sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles".

Para Romero, "es una oportunidad para dar a conocer una gastronomía muy vinculada al territorio y a unos productos agrarios de máxima calidad cultivados en el municipio, sumando a todo ello una oferta turística que tiene en cuenta el patrimonio histórico-artístico, etnográfico, natural y paisajístico".

"En esta edición, la Feria del Vino de Tinaja de Montalbán contará con la participación de más de 35 empresas, incluyendo bodegas y largares amparados bajo la Denominación de Origen Protegido, lo que evidencia la importancia de un encuentro que avanza año tras año", ha matizado Romero.

Según el también presidente de Iprodeco, en la provincia de Córdoba se celebran "muchas ferias en torno al vino, pero hay que destacar la singularidad de esta propuesta que se centra en el fino de tinaja, un producto con unas características propias que ha ido cogiendo peso en el marco de la DOP".

Se trata así, ha concluido, "de una clara apuesta por un sector productivo, en este caso por el vino Montilla-Moriles y por el comercio local, comarcal y provincial con la intención de crear oportunidades de negocio durante estos días y dar a conocer las singularidades de este municipio más allá de la feria".

Por su parte, el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, ha explicado que este año se celebra "la duodécima edición de una iniciativa que surgió en 2013 y que año tras año ha ido alcanzando una mayor repercusión no solo en nuestra comarca, sino en toda la provincia de Córdoba".

Según Ruz, "este evento aparece vinculado al patrimonio cultural y gastronómico de Montalbán de Córdoba y de los caldos Montilla-Moriles y se configura como una herramienta estratégica de desarrollo económico y creación de empleo".

"En esta ocasión, la Feria del Vino de Tinaja se acompaña de un amplio programa de actividades en el que cobrará protagonismo el desayuno molinero, además de contar con visitas guiadas al centro histórico y a empresas agroalimentarias, exhibiciones ecuestres y una ruta senderista", ha concluido Ruz.