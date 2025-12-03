'La Montaña Mágica' vuelve a promover el debate y la reflexión en encuentros literarios por la provincia de Córdoba

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (izda.), en la presentación de 'La Montaña Mágica'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, pone en marcha una nueva edición de 'La Montaña Mágica', ciclo de encuentros literarios que, bajo la coordinación de Raúl Alonso, "sirve de espacio de debate sobre temas que afectan a la convivencia ciudadana, bajo un formato donde la literatura se yergue como fuerza dinamizadora del pensamiento crítico y participativo, más que como un arte dirigido al entretenimiento individual".

Así lo ha explicado el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha añadido que "en esta ocasión, las sesiones tendrán como punto de partida para el debate elementos como la exploración y el contacto con otros países, culturas y mentalidades".

Además, Duque ha señalado que "'La Montaña Mágica' destaca por su carácter integrador y su capacidad para crear puntos de encuentro intergeneracionales. Unos encuentros que están estratégicamente programados en centros de Enseñanza Secundaria y bibliotecas municipales, espacios que facilitan un diálogo directo, cercano y participativo entre los autores y el público".

"Esta diversidad generacional enriquece los debates y propicia un valioso intercambio de perspectivas entre jóvenes estudiantes, adultos y personas mayores", ha remarcado Duque.

En cuanto al programa de esta edición, el delegado de Cultura de la Diputación ha afirmado que "se estructura en tres bloques temáticos que exploran la dimensión cultural, histórica y simbólica del paisaje".

Así, el bloque uno, bajo el título 'El viaje incierto: poesía y migración', permitirá abordar el género poético desde la expresión del desarraigo provocado por la migración. El segundo de los bloques, 'El paisaje interior: poesía y autoconocimiento', supondrá la exploración de la poesía como herramienta de introspección, autosignificación y construcción de la propia identidad, reflejando su importancia poética, cultural y espiritual.

Finalmente, el bloque tres, titulado 'Otros paisajes: el diálogo poético con otras culturas', abordará la poesía como punto de encuentro con otros paradigmas culturales, tradiciones y valores.

En esta edición de 'La Montaña Mágica', los poetas Gregorio Dávila de Tena, José Toro, María Luz Escuín, Rosana Toro, Ariadna García, Azahara Palomeque y Calixto Torres, estarán dialogando con los participantes sobre poesía, paisaje, vivencias interiores, migración, en distintos centros escolares y bibliotecas de la provincia.

Esta iniciativa que ya ha visitado Montamayor, La Carlota, El Carpio, Peñarroya-Pueblonuevo o Montilla continuará su andadura por el IES Antonio María Calero de Pozoblanco, municipio que visitará durante este mes de diciembre.