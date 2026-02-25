La muestra 'Arde el día. Paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad' se amplía hasta abril

Archivo - El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (dcha.), y el delegado de Cultura, Gabriel Duque, en la inauguración de la muestra en una imagen de archivo. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Arde el día. Paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad', que se exhibe en la sede de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, ha ampliado su período de apertura al público hasta el próximo 5 de abril, todo ello tras la excelente respuesta obtenida desde su inauguración el pasado 18 de diciembre.

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha explicado que "esta decisión se ha adoptado debido a la dimensión de la muestra, a la gran acogida que ha tenido entre el público y al hecho de que se siguen recibiendo solicitudes por parte de grupos y colectivos".

El diputado ha destacado que 'Arde el día', muestra con la que el Centro de Arte celebra su décimo aniversario y el 125º del nacimiento de Botí, se ha convertido en una de las exposiciones más visitadas en la historia de este espacio, "reflejo del interés que ha despertado tanto por la calidad de las obras como por la relevancia de los 71 artistas participantes".

Duque ha querido agradecer expresamente a los creadores su generosidad al ampliar el plazo de préstamo de las obras, subrayando que "sin su colaboración no habría sido posible prolongar la muestra ni alcanzar este importante respaldo del público'.

Desde su apertura, la exposición ha contado con una intensa actividad paralela. Se han celebrado una decena de visitas con distintos grupos, así como recorridos organizados por asociaciones con su guía, centros cívicos y escuelas de arte. Además, se han desarrollado talleres de dibujo y pintura vinculados a la muestra, contribuyendo a reforzar su dimensión pedagógica y participativa.

Con esta ampliación hasta el 5 de abril la Fundación Rafael Botí ofrece una nueva oportunidad para que quienes aún no la hayan visitado puedan acercarse a una exposición que ha logrado situarse entre las propuestas culturales más destacadas de la temporada invernal en Córdoba.