Ocho vías de la red provincial de carreteras continúan cortadas por los efectos del temporal en Córdoba

Opererarios trabajan en la retirada de un árbol de una carretera provincial. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días, a primera hora de este jueves son ocho vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, una más que en la mañana de este pasado miércoles.

Según ha detallado la institución provincial, en la zona de Pozoblanco sigue cortada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, al igual que, en la zona de Fuente Palmera, la CO-3313, de A-431 a A-3051, cortada entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) también por desbordamiento.

Igualmente, en la parte de La Rambla continúa cortada la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado, mientras que en la parte de Córdoba la CO-3406, de N-432 a Obejo, está cerrada por deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía.

En la zona referida a Montoro permanece cortada al tráfico la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500. En la parte de Lucena, se suma el corte de la CO-6212, de A-339 a la Ermita de Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, cortada por el deslizamiento de talud con hundimiento de la explanación en el pk 5+500.

Igualmente, en la zona de Baena, la CO-6204, de N-432 en la Estación de Luque a CO-6200 en Albendín (Baena), está cortada por fallo y hundimiento de la explanación entre el pk 0+000 y el 4+500, el mismo motivo que mantiene cerrada, en la parte de Priego de Córdoba, la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero.

SANTUARIO DE CABRA

Por otro lado y en una nota, la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, ha detallado que por "varios daños en un tramo" de la carretera de acceso al santuario se ha cortado la "entrada del camino del paraje de 'La Viñuela'" hasta realizar "una inspección y evaluación exhaustiva del estado de la infraestructura". También permanecerán cerrados los accesos peatonales por los senderos hasta nuevo aviso.

"Habiéndose personado en el tramo afectado personal técnico de la Diputación, junto con responsables de esta Archicofradía, y en permanente contacto con el Ayuntamiento de Cabra, se han detectado parte de los desperfectos ocasionados", ha indicado la archicofradía, que ha detallado que, "hasta nuevo aviso, el santuario permanecerá cerrado" y se ven obligados "a suspender la celebración de la misa de los domingos hasta que sea posible su reanudación".