El Palacio de la Merced acoge en Córdoba la entrega del Premio Ibn Luyun a la trayectoria en el ámbito de la jardinería

CÓRDOBA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes la entrega del I Premio Ibn Luyun, galardón que otorga la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) y que en su primera edición ha recibido José Elías Bonells.

En declaraciones a los periodistas previas a la entrega, el delegado de Agricultura de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha subrayado que "el premio distingue la trayectoria destacada de una persona que, por su buen hacer y dedicación, ha contribuido a enriquecer la jardinería andaluza. De esta forma, se visibiliza la importancia de los espacios verdes en las ciudades y se pone en valor la implicación de los profesionales".

El diputado provincial ha recordado que "la institución, a través del Centro Agropecuario Provincial, desarrolla una amplia actividad en materia de espacios, infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza".

En este sentido, ha destacado algunas líneas de trabajo, como el suministro de plantas a los municipios de la provincia procedentes del vivero provincial, asistencia técnica en jardinería, la incorporación del paisajismo en proyectos técnicos de la Diputación o la promoción y puesta en marcha de huertos urbanos en suelo público.

Por su parte, el presidente de AMJA, Juan Manuel Ruiz, ha apuntado que "este premio nace en el 20º aniversario de AMJA y con él queremos reconocer la trayectoria de personas que han dado mucho por el manejo de la zona verde y el jardín en Andalucía".

El I Premio Ibn Luyun ha recaído en su primera edición en José Elías Bonells, exjefe adjunto al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla hasta su jubilación. Ha viajado por medio mundo conociendo jardines y, recientemente, creó el blog 'Jardines sin Fronteras'.

Durante la entrega, el premiado ha mostrado su agradecimiento a la asociación "porque se trata de un premio profesional, donde los valores han sido el trabajo en beneficio de la profesión de jardinero. He estudiado en escuelas, me he formado dentro del Ayuntamiento de Sevilla durante los 49 años que he estado en Parques y Jardines y este es un premio a esa trayectoria", ha apostillado el galardonado.