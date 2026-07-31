El Palacio de la Merced acoge la firma para el desarrollo de los 784 proyectos del 'Diputación Invierte'

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), tras la firma de los convenios del 'Diputación Invierte' con los alcaldes de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes la firma de los convenios del 'Plan Diputación Invierte' para el desarrollo de 784 proyectos, acto que ha estado presidido por el máximo responsable de la institución provincial, Salvador Fuentes, y en el que han estado presentes los alcaldes de la provincia.

En relación con esta rúbrica, Fuentes ha querido agradecer el trabajo y el compromiso demostrado por los técnicos de la Diputación, pero también por los responsables municipales "para acortar en la medida de lo posible y poner en carga este plan dotado con un crédito final de 20,6 millones de euros".

Esta "nueva edición del 'Diputación Invierte' permitirá desarrollar un total de 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas (ELA) y diez mancomunidades de la provincia", ha dicho Fuentes, destacando "el incremento del gasto en inversión que ha alcanzado el 46%, lo que supone 12 puntos porcentuales más que en pasados ejercicios".

El presidente de la Diputación ha recalcado que "junto a esta tendencia que debe continuar y que permite reorientar el sentido de estas ayudas, se debe destacar el incremento de crédito que se destina a este plan pasando de los 16,3 millones en 2023 a los 20,6 de este ejercicio".

Fuentes ha insistido en que se trata de "un plan que viene a reforzar y garantizar los servicios públicos municipales, y que en esta ocasión permite transferir a los ayuntamientos financiación para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el tren de borrascas que asoló a la provincia durante el invierno".

"Los proyectos incluidos en este 'Diputación Invierte' deberán ejecutarse en un periodo de 18 meses que irá desde el mes de enero del presente ejercicio hasta el 30 de junio de 2027", un plan que ve publicado este viernes su acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)..

En cuanto a las áreas de gasto que recogían las bases del plan, ha continuado, "son cinco los grandes ejes de actuación, siendo el primero de ellos el centrado en servicios públicos básicos. Un área que dotada con 8.056.013,98 euros permitirá la realización de 275 proyectos. En esta línea destacan los 3.472.005,38 euros destinados a urbanismo y obras públicas, así como los 2.528.402,32 para alcantarillado, agua, RSU, limpieza, alumbrado, cementerios. A ello se suman los 1.44.122,68 euros para medio ambiente y los 611.431,72 para seguridad y movilidad".

En relación con el segundo área de gasto, centrada en protección y promoción social, son 31 proyectos registrados con una cuantía de 910.178,02 euros. El tercer punto, dirigido a bienes públicos preferentes, "comprende un total de 319 proyectos que con un presupuesto de 7.690.257,55 euros permitirá atender a iniciativas vinculadas al ámbito deportivo (3.034.317,02 euros), a la protección patrimonial (2.634.884,22 euros), al ámbito cultural (1.276.041,03 euros) y la educación (745.015,28 euros).

El área de gasto relativa a actuaciones de carácter económico contiene 79 proyectos y una inversión de 2.068.189,23. Se trata de "acciones dirigidas a la promoción turística (844.870.38 euros), a la reparación de caminos de titularidad municipal (624.102,25 euros), al desarrollo empresarial (488.062,63 euros) y a acciones de comercio o ferias (111.153,97 euros)", ha detallado Fuentes.

Según el presidente de la Diputación, "el quinto y último área de gasto atiende a actuaciones generales, incluyendo 90 proyectos y una aportación presupuestaria de 1.871.002,02 euros, favoreciendo el desarrollo de acciones que afecten al ámbito municipal".

Fuentes ha concluido señalando que es "un plan de inversión orientado a mejorar los municipios, incorporando el desarrollo de acciones dirigidas a reducir las desigualdades entre territorios. En definitiva, hoy se da el paso definitivo para culminar un proceso que se iniciaba el 11 de marzo".