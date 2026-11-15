El Parque de Bomberos de Lucena (Córdoba) tendrá una nueva infraestructura de abastecimiento de agua potable

Visita al Parque de Bomberos de Lucena. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LUCENA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado una nueva infraestructura de abastecimiento de agua potable para el Parque de Bomberos de Lucena.

La actuación "se marca como objetivo de garantizar unas mejores condiciones de suministro y funcionamiento de sus instalaciones", según ha informado este domingo en una nota la Administración provincial.

Ha explicado que, actualmente, el parque se abastece mediante una captación procedente de un pozo privado, cuya agua es tratada y almacenada en un aljibe de aproximadamente 40 metros cúbicos, "un sistema que ha dado diversos problemas".

"La nueva actuación, que será realizada por Emproacsa, nos permitirá conectar las instalaciones a la red municipal de abastecimiento de Lucena y superar esta deficiencia que se venía alargando en el tiempo. Del mismo modo, la puesta en marcha de la nueva conexión supondrá un abaratamiento del gasto al pasar el suministro a agua potable", ha remarcado Fuentes.

El proyecto, dotado con 204.441,96 euros de presupuesto, contempla un sistema integral que incluye una estación de bombeo con dos electrobombas, un depósito de almacenamiento de diez metros cúbicos, sistemas automáticos de regulación y telecontrol, equipo de cloración y contador con telelectura.

Fuentes ha destacado que esta infraestructura "permitirá, sin duda, mejorar la continuidad y estabilidad del suministro, controlar la calidad del agua, supervisar el funcionamiento de la instalación o detectar posibles incidencias".

"Estamos hablando de un Parque de Bomberos que presta servicio a más de 55.000 habitantes y que no cuenta con algo tan esencial como agua potable. Damos así respuesta a una necesidad básica y primordial que vendrá a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales", ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha señalado, además, que esta "no es algo aislado sino que forma parte de un esfuerzo mucho más amplio que estamos realizando desde la institución provincial para modernizar y reforzar el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, un servicio esencial y prioritario para garantizar la seguridad de los cordobeses y las cordobesas".

Durante su visita a Lucena, igualmente, ha hecho hincapié en "la importancia del relevo generacional en un colectivo como el de bomberos, de ahí la trascendencia de que alumnos del IES Galileo Galilei estén realizando las prácticas en estas instalaciones".