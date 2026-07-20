El Plan Diputación Invierte, con 20,6 millones, permitirá el desarrollo de 784 actuaciones en la provincia de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), en la presentación del Plan Invierte. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado de los detalles del Plan Diputación Invierte 2026, "un plan que dotado con un crédito final de 20.600.000 euros, permitirá desarrollar un total de 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas (ELA) y diez mancomunidades de la provincia".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa Salvador Fuentes, quien ha resaltado, además, que "desde 2024 se ha aumentado el gasto de inversión en 12 puntos porcentuales, variando así la tendencia de ejercicios anteriores. Además se ha incrementado el crédito disponible entre 2023 y 2026 en un 26,4%, pasando de 16,3 a 20,6 millones de euros".

El presidente de la Diputación ha insistido en que se trata de "un plan que viene a reforzar y garantizar los servicios públicos municipales, y que en esta ocasión permite transferir a los ayuntamientos financiación para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el tren de borrascas que asoló a la provincia durante el invierno".

"Los proyectos incluidos en este Diputación Invierte deberán ejecutarse en un periodo de 18 meses que irá desde el mes de enero del presente ejercicio hasta el 30 de junio de 2027. Un plan que irá a Pleno el próximo miércoles, publicándose el jueves 23 de julio en el BOP, contemplándose un periodo de cinco días de alegaciones. Todo para que el próximo 31 de julio se pueda firmar los convenios específicos con los ayuntamientos", ha apostillado Fuentes.

En cuanto a las áreas de gasto, ha continuado, "son cinco los grandes ejes de actuación, siendo el primero de ellos el centrado en servicios públicos básicos. Un área que dotada con 8.056.013,98 euros permitirá la realización de 275 proyectos. En esta línea destacan los 3.472.005,38 euros destinados a urbanismo y obras públicas, así como los 2.528.402,32 para alcantarillado, agua, residuos sólidos urbanos (RSU), limpieza, alumbrado, cementerios. A ello se suman los 1.44.122,68 euros para medio ambiente y los 611.431,72 para seguridad y movilidad".

En relación con el segundo área de gasto, centrada en protección y promoción social, son 31 proyectos registrados con una cuantía de 910.178,02 euros. El tercer punto, dirigido a bienes públicos preferentes, "comprende un total de 319 proyectos que con un presupuesto de 7.690.257,55 euros permitirá atender a iniciativas vinculadas al ámbito deportivo (3.034.317,02 euros), a la protección patrimonial (2.634.884,22 euros), al ámbito cultural (1.276.041,03 euros) y la educación (745.015,28 euros).

El área de gasto relativa a actuaciones de carácter económico contiene 79 proyectos y una inversión de 2.068.189,23. Se trata de "acciones dirigidas a la promoción turística (844.870.38 euros), a la reparación de caminos de titularidad municipal (624.102,25 euros), al desarrollo empresarial (488.062,63 euros) y a acciones de comercio o ferias (111.153,97 euros)", ha detallado Fuentes.

Según el presidente de la Diputación, "el quinto y último área de gasto atiende a actuaciones generales, "incluyendo 90 proyectos y una aportación presupuestaria de 1.871.002,02 euros, favoreciendo el desarrollo de acciones que afecten al ámbito municipal".

En definitiva, ha insistido Fuentes, es "un plan de inversión orientado a cambiar la realidad de nuestros municipios, así como al desarrollo de acciones que permitan que la ciudadanía viva mejor en su pueblo, reduciendo las desigualdades entre territorios".

"Este Diputación Invierte supone además el trabajo conjunto y la colaboración con los alcaldes y alcaldesas de la provincia, una cooperación esencial que nos ha llevado a presentar un plan que supondrá que los ayuntamientos contarán con las partidas necesarias para el desarrollo de sus proyectos tras la firma de los convenios específicos, prevista para el próximo 31 de julio, culminando un proceso que comenzaba el 11 de marzo", ha apostillado Fuentes.