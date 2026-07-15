El Pleno de la Diputación de Córdoba aprueba las ayudas para que los municipios puedan luchar contra el Virus del Nilo

Celebración del Pleno de la Diputación de Córdoba correspondiente al mes de julio. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, ha aprobado este miércoles, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox) la resolución provisional del programa de ayudas para que los municipios de menos de 50.000 habitantes puedan afrontar los gastos derivados de implementar los Planes Municipales contra el Virus del Nilo, unas ayudas que ascienden a 300.000 euros.

En declaraciones a los periodistas previas al Pleno, el portavoz del Grupo Provincial del PP, Antonio Martín, ha explicado que "de estas ayudas se beneficiarán 76 municipios de la provincia. En concreto, los trece declarados de riesgo alto recibirán una subvención de 5.000 euros cada uno y los 63 municipios restantes, con niveles de riesgo medio y bajo, contarán con una ayuda de 3.730 euros".

Gracias a estas ayudas, ha continuado, "podrán financiar la elaboración y actualización de los planes municipales de vigilancia y control vectorial, las labores de vigilancia y control de los mosquitos, las actuaciones de desinsectación y las campañas de información y sensibilización ciudadana".

Con respecto a cómo se encuentra la provincia en esta materia, el portavoz ha adelantado los resultados del último de los informes elaborado por Enzoem, Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades emergentes de la Universidad de Córdoba (UCO), en el marco del convenio de colaboración que mantiene con la Diputación de Córdoba.

Así, Martín ha subrayado que "entre el 29 de junio y el 5 de julio se han analizado capturas en 20 municipios con el objeto de identificar los mosquitos del género 'Culex', principales transmisores del virus. Los resultados han sido tranquilizadores porque se han capturado 229 ejemplares y se han realizado análisis moleculares sobre 15 grupos de mosquitos dando todos ellos resultados negativos para la presencia del Virus del Nilo Occidental".

Ante estos datos, ha insistido el también delegado provincial, "los expertos de la Universidad de Córdoba califican el escenario como de baja actividad entomológica". No obstante, se continuará "con el plan de muestreo según el calendario previsto para los meses de máxima actividad estacional" y se mantendrá "la vigilancia molecular periódica para detectar cualquier incremento en el riesgo de transmisión de forma precoz".

"La situación de la provincia está, por tanto, bajo control y monitorización constante. Los datos demuestran que las medidas de prevención están funcionando", aunque ha recordado a la ciudadanía "la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección frente a las picaduras".

MEJORA EN LA CO-3303

Por otro lado, el Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado en la sesión ordinaria de este miércoles, también con el voto favorable de todos los grupos, el proyecto y la relación de bienes y derechos afectados por la obra de mejora de la CO-3303 de la A-3025 en La Victoria a La Rambla por San Sebastián de los Ballesteros (fase 2), actuación que supone en total un inversión de más de tres millones de euros y que "es la mayor inversión en esta legislatura en materia de carreteras en la provincia".

Así lo ha explicado el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la institución, Andrés Lorite, quien ha señalado que "el presupuesto asciende a un total de 3.065.000 euros distribuidos en tres partes. Se trata de una carretera estratégica que está en el corazón de la campiña, que es muy frecuentada y está muy deteriorada en el firme, las cunetas".

Lorite ha recordado que "una primera fase, por importe de 1,5 millones de euros, consiste en el ensanche de los cuatro kilómetros más cercanos a La Rambla, para aumentar el ancho de la plataforma de cinco a ocho metros", y ahora se aprueba "la actuación en los otros cuatro kilómetros hacia San Sebastián de los Ballesteros tras la expropiación de los bienes necesarios para poder llevar a cabo las obras de ensanche".

Según el delegado de Infraestructuras, "esta segunda fase de 1,5 millones se suma a la anterior y faltaría el tramo más urbano de La Rambla que no necesitaba ensanche pero se ha reasfaltado gracias al contrato de conservación y mantenimiento de carreteras de la Diputación".

FELICITACIÓN A LOS BOMBEROS Y PÉSAME A LAS VÍCTIMAS DE ALMERÍA

Durante la comparecencia previa al Pleno, el portavoz del PP y también responsable del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios ha felicitado a los bomberos de la Diputación "por el extraordinario trabajo que realizan durante todo el año, pero especialmente durante los meses de verano, cuando el riesgo de incendios forestales aumenta considerablemente".

Así, ha destacado "la rápida y eficaz intervención realizada hace unos días en el incendio declarado en el término de Rute. Gracias a la profesionalidad y rapidez de actuación de nuestros bomberos el incendio pudo ser controlado con celeridad evitando consecuencias mucho más graves", ha manifestado.

De igual modo, el portavoz ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas del incendio de la provincia de Almería y ha hecho extensivo el reconocimiento de la Corporación "a todos los efectivos de emergencias que participaron en las labores de extinción y demostraron su entrega y vocación de servicio".