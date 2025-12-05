El pregón e inauguración del Belén en la Iglesia de la Merced abren las actividades navideñas de Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto a varios miembros de la Corporación, en el pregón e inauguración del Belén en Iglesia de la Merced. - DIPUTACION DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las actividades organizadas por la Diputación de Córdoba con motivo de las fiestas navideñas han arrancado este viernes con el XI Pregón de Navidad y la inauguración del Belén en la iglesia del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial. Estos actos están incluidos en el programa 'La Navidad en el Palacio de la Merced', cuyo cartel ha sido presentado en el transcurso del evento.

El máximo responsable de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha participado en el acto acompañado de varios miembros de la Corporación, ha hecho hincapié en que esta iniciativa se une "a las actividades de Navidad en los 77 municipios de la provincia". Un conjunto de programas que hace que "nuestra tierra se convierta estas semanas en un mapa de luces, conciertos, iniciativas culturales, tradiciones y encuentros que hacen de diciembre un mes único".

Más allá del componente festivo, Fuentes ha querido recordar el trasfondo de unas fiestas cuyo sentido es "la ternura de un Dios que se hace niño. Una ternura que no es debilidad, sino fuerza moral. Es la llamada a comprender, a acoger, a construir puentes y no muros".

En su intervención, el presidente de la Diputación ha ensalzado la figura del sacerdote Antonio Navarro, encargado de pronunciar el XI Pregón de Navidad, de quien ha destacado que "representa la convicción esencial de que solo se puede encontrar a los demás desde la propia raíz, desde la serenidad y desde el conocimiento, y no desde la distancia, la desconfianza o la polarización".

Asimismo, Fuentes también ha tenido palabras de agradecimiento para Rafael Cervantes, autor del cartel de esta edición de 'La Navidad en el Palacio de la Merced', a quien ha definido como "uno de los grandes retratistas del arte español contemporáneo y uno de los mejores cartelistas de Andalucía", y de quien ha destacado que "su trabajo, siempre atento al detalle y a la profundidad de las miradas, es ejemplo de cómo el arte ilumina, interpreta y ennoblece nuestras tradiciones".

En este cartel, Cervantes ha tomado como referencia las vivencias navideñas de la infancia, para lo que ha retratado a una niña en actitud de colocar a un Niño Jesús en el pesebre de un Portal de Belén.

Tras el pregón de Navidad de Antonio Navarro, que ha sido amenizado por el coro Redil de la Pastora, ha tenido lugar la inauguración del Belén de la Iglesia de La Merced, cuyo diseño ha sido obra de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba. En esta ocasión la asociación ha recurrido al modelo clásico en el que las figuras van vestidas al modo hebrero.

La instalación, que cuenta con unas 30 figuras, se ha organizado alrededor de tres escenas principales que se inician en el lateral derecho con la Cabalgata de los Reyes Magos, una escena central en la que se representa José y María buscando posada y, finalmente, la escena del nacimiento y la adoración de los pastores.

PROGRAMA DE 'LA NAVIDAD EN PALACIO'

Dentro del programa de actividades previstas en 'La Navidad en Palacio', la música llegará el día 11 de diciembre con un recital lírico a cargo del Dúo Inara, integrado por la soprano Irene González y la pianista Nuria Ruiz, y el día 13 tendrá lugar la puesta en escena del Auto Sacramental de los Reyes Magos en el templo del Palacio de la Merced.

El día 15 llega el recital lírico que, bajo el título 'Concierto supercapacidades', traerá de la mano de la Fundación Sifu una programación en la que participan personas con distintas discapacidades; el día 19 será el turno del Concierto Navideño a cargo de la Coral de la Fundación Miguel Castillejo, y, finalmente, el día 20 de diciembre se cerrará el ciclo con el concierto 'Un Piano por Navidad' a cargo de Chico Pérez.

Todas las actividades previstas contarán con entrada gratuita hasta completar el aforo.