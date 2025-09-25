El programa 'Somos pueblo, somos cultura' de la Diputación de Córdoba apoyará un total de 96 acciones culturales

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer este jueves la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones 'Somos pueblo, somos cultura', programa del que han sido beneficiarias un total de 96 federaciones, asociaciones y entidades culturales de municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia.

Según ha explicado Duque en rueda de prensa, "esta línea de ayudas, dotada con 175.000 euros de presupuesto, se marca como objetivo acercar propuestas culturales a nuestros municipios, mostrando un apoyo económico a aquellas iniciativas que garantizan la calidad, la viabilidad y un impacto cultural positivo para el territorio".

"'Somos pueblo, somos cultura' nos permite apoyar propuestas de índole tan diversa como las desarrolladas por nuestras peñas flamencas o las que con carácter cultural desarrollan las hermandades y cofradías de los municipios de la provincia", ha matizado Duque.

El responsable de Cultura de la institución provincial ha hecho referencia de manera concreta al Festival de Microcine de Montilla, propuesta que ya está desarrollando la asociación 'Cine y vino' con el apoyo de esta línea de ayudas".

Durante su intervención, Duque ha afirmado que "la gran acogida de esta convocatoria entre los colectivos culturales de nuestros pueblos nos ha llevado a incrementar la partida presupuestaria hasta los 175.000 euros de este 2025 y con el firme compromiso de aumentarla para el próximo ejercicio". Además, ha señalado que en esta ocasión se han recibido un total de 152 solicitudes.

Las ayudas concedidas a cada una de las entidades beneficiarias se encuentran entre los 600 y los 3.840 euros, "en función de las cuantías solicitadas, ya que las bases de la convocatoria establecían un límite del 80 por ciento del total del proyecto", ha apostillado Duque.

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba ha concluido señalando que "esta institución reafirma así su compromiso con la cultura en el ámbito rural, fortaleciendo la identidad cultural y ofreciendo actividades accesibles a toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia".

Entre los proyectos subvencionados destacan la celebración de la XLVI Noche Flamenca en Aguilar de la Frontera; Montijazz Vendimia en Montilla; Seminario de Espacios Patrimoniales en Peñarroya-Pueblonuevo; el XXV Certamen de Bandas de Campo de Torrecampo; Cortogenial de Puente Genil, Ecos de la plaza: historia de una tradición de Dos Torres o la XXXIX Alcaparra Flamenca de Nueva Carteya.