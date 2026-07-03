La Rambla (Córdoba) lleva al Festival Internacional de Cerámica de Argentona (Barcelona) el potencial de su alfarería

Salvador Fuentes (centro), durante su visita a Argentona. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta la localidad de Argentona (Barcelona) junto al alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, y once artesanos rambleños para dar a conocer en el Festival Internacional de Cerámica Argillà 2026, que se desarrolla en Argentona hasta el 5 de julio, el potencial del sector alfarero rambleño.

Durante su visita a esta cita comercial, Fuentes ha afirmado que se trata de "una oportunidad única de promoción del sector alfarero de La Rambla en un escaparate internacional, porque Argillà Argentona reúne hasta el domingo a ceramistas de España, Francia, Eslovenia, Hungría, Marruecos y Polonia".

"La presencia de La Rambla y sus artesanos en este encuentro tiene lugar, además, en un momento muy especial, cuando se cumple el centenario de EnBarro, cien años de historia que han convertido a esta localidad en uno de los grandes referentes cerámicos de nuestro país", ha añadido Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "el hecho de que La Rambla sea el municipio invitado en este festival dice que ambas ciudades han hecho del barro una forma de entender su historia y de mirar hacia su futuro". Además, ha continuado, "la propia organización de Argillà ha definido a La Rambla como el mayor centro de producción cerámica de la península, algo que nos llena de orgullo".

El presidente de la Diputación ha aprovechado para recordar que "La Rambla fue reconocida en 2012 como primera Zona de Interés Artesanal de Andalucía, poniendo en valor un sector que genera más de 600 empleos directos, además de una intensa actividad económica vinculada al comercio, la logística y el turismo. Gracias al esfuerzo de sus profesionales, Córdoba se ha consolidado como la provincia andaluza líder en la venta de cerámica decorativa y sus piezas son demandadas por grandes firmas y chefs", ha dicho.

Por último, Salvador Fuentes ha valorado que "recientemente la Junta de Andalucía ha reconocido el oficio de Pintura y Decoración de Piezas Cerámicas, un hito que responde a una reivindicación histórica y que da visibilidad a una actividad desempeñada mayoritariamente por mujeres rambleñas. Ellas han aportado creatividad, sensibilidad y un enorme valor a unas piezas que hoy son reconocidas fuera y dentro de nuestras fronteras".

Por su parte, el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha mostrado su satisfacción por haber sido la localidad invitada a Argillà Argentona 2026 y ha agradecido el apoyo de la Diputación al sector de la artesanía y alfarería rambleñas ya que "forman parte de la identidad y del desarrollo económico" del municipio.

En el marco de la feria han tenido lugar varias actividades. Así, el Salón de Piedra ha acogido la apertura de la exposición 'Museo de cerámica de La Rambla' y la Plaza Nova la inauguración oficial de Argillà Argentona. En dichos actos han estado presentes, junto a los miembros de la delegación cordobesa, la alcaldesa de Argentona, Montserrat Capdevil, y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés.