Las representaciones del 'Don Juan Tenorio' en el Palacio de la Merced de Córdoba cambian de fecha por el luto

La representación de 'Don Juan Tenorio' del viernes cambia de fecha por el luto decretado tras el accidente ferroviario. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las representaciones del 'Don Juan Tenorio' que tienen lugar tradicionalmente en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, con motivo del Día de Todos los Santos, tendrán lugar los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre para respetar los días de luto decretados por la institución provincial ante el grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. De este modo, la sesión prevista para este viernes, 30 de octubre, se pasará al 3 de noviembre.

La Delegación de Cultura ha trasladado este cambio a todas las personas afectadas vía correo electrónico solicitando a las mismas que, en caso de no poder hacer uso de sus entradas, lo comuniquen lo antes posible al correo 'cultura@dipucordoba.es' o al teléfono 629 46 32 44 para poder reasignarlas.

'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, es representada por la Compañía Teatro Par bajo la dirección magistral de Antonio Barrios. La representación, que se pone en escena desde hace casi treinta años, muestra un drama romántico que reúne características como el uso de lugares sombríos, como la escena del Cementerio que se desarrolla en el Patio Blanco, el imposible romance entre Doña Inés y Don Juan, los duelos y desafíos entre Tenorio y Don Luis, el misterio, los fantasmas que cobran vida en el Palacio de la Merced, y, finalmente, el triunfo del amor.