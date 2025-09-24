El retablo mayor de la Iglesia de la Merced de Córdoba es presentado y bendecido tras un largo proceso de recuperación

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El retablo mayor de la Iglesia de la Merced ha sido bendecido en la tarde de este miércoles en un emotivo acto que ha estado presidido por el máximo responsable de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y que ha tenido como elemento más solemne la eucaristía a cargo del obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Fuentes ha agradecido a los presentes su participación en un acto que "supone la culminación de un proceso que comenzó hace décadas y que ahora nos permite volver a disfrutar de este elemento central de la Iglesia de la Merced en todo su esplendor barroco".

"Cerramos así un capítulo, pero abrimos otro en el que triunfa la perseverancia de un pueblo y su fe por recuperar esta parte esencial de su historia. Y lo hacemos acompañados por el Coro de Cámara de la Catedral, quien bajo la batuta de Clemente Mata, ha hecho, sin duda alguna, este momento más memorable si cabe", ha señalado Fuentes.

El presidente de la institución provincial ha hecho hincapié en que "tras lo acontecido en la madrugara del 29 de enero de 1978, la sociedad cordobesa comenzó un peculiar proceso de recuperación y puso en marcha la Escuela Taller La Merced. Así bajo la dirección del maestro restaurador Eduardo Corona y con la colaboración de más de 300 jóvenes aprendices se asumió la titánica tarea de reconstruir pieza a pieza esta obra de arte".

Este proyecto, ha continuado, "no solo restauró un retablo, sino que también sembró vocaciones, un semillero de artistas que aún hoy sigue dando frutos, siendo ejemplo de ello el escultor e imaginero José Antonio Cabello, de cuyas manos salió la imagen de San Lorenzo, que ya preside el retablo, y también esta majestuosa figura de San Antonio Abad que hoy se ha bendecido".

"Con este acto, la Diputación de Córdoba reafirma su compromiso con la historia, la cultura y el patrimonio de nuestra provincia. Porque cuidar nuestro patrimonio no es mirar al pasado, es construir futuro", ha concluido Fuentes.