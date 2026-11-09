Salvador Fuentes destaca el talento de la hostelería de Córdoba, un sector "pionero en Europa"

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto en valor este lunes que la provincia tiene unos "magníficos empresarios" en el mundo de la hostelería y "muy buena gente detrás de los fogones", lo que hace que este sector sea "referente" y "pionero en Europa".

Así lo ha manifestado Salvador Fuentes en declaraciones a los periodistas en el marco de la entrega de premios y reconocimientos a la Hostelería Cordobesa 2026, organizados por Hostecor coincidiendo con los actos en honor a Santa Marta, patrona de la hostelería, y valorando que estos empresarios y profesionales "están demostrando que en los peores momentos saben salir adelante".

Al respecto, el máximo representante de la Diputación ha afirmado que "la resiliencia es una cosa que ellos lo llevan en la sangre y yo me siento muy orgulloso", remarcando su valor en "una situación problemática" como la actual. Por ello, es importante "premiar" el ejemplo que aportan "a la modernidad, a la comunicación, a las posibilidades y al talento", pues es "una serie de perfiles que son el referente en un sector que es pionero en Europa".

Para concluir, Fuentes ha asegurado que "cuando vas a cualquier feria de Londres o en Berlín sobre turismo, el tercer motivo que hace llegar y pensar en Córdoba es la gastronomía" porque es "un magnífico sector" que cuenta con "magníficos profesionales, tanto en Andalucía, como en Córdoba y en España, que están sabiendo hacer de ello una herramienta de crecimiento, desarrollo y de empleo".