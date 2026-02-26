Salvador Fuentes pone en valor el binomio tradición e innovación en el Día de la Mancomunidad Campiña Sur de Córdoba

Foto familiar de la celebración del Día de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTILLA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asistido este jueves a la celebración del Día de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur en la que se ha reconocido la trayectoria y trabajo de tres empresas de la zona, tonelería Casknolia, Cerámica Ivanros y panadería Gonzalo Ansio, y donde ha puesto en valor el binomio tradición e innovación.

Fuentes ha centrado su intervención en la importante situación estratégica de esta comarca que une el norte de Córdoba con el corazón de Andalucía, convirtiéndose en uno de los pulmones de nuestra provincia. "Es un tierra de contrastes, histórica y moderna, una tierra de militares, de artistas y, sobre todo, de emprendedores que no han tenido miedo de salir al mundo llevando por bandera sus raíces", ha subrayado.

El máximo representante de la institución provincial ha alabado el talento y compromiso de los premiados "en la preservación de oficios que, de otra forma, se perderían en el olvido. Juntos refuerzan la reputación de la comarca y forman un trinomio de excelencia". Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a los cientos de trabajadores que sostienen la economía de la comarca.

Fuentes se ha referido a la empresa Casknolia como uno de los referentes en el oficio de la tonelería, "no sólo vende madera, vende territorio. El éxito de Rafael Cabello y su equipo demuestra que la excelencia técnica y el respeto a la tradición son la mejor carta de presentación en el mercado global".

Con respecto al segundo de los reconocimientos, Cerámica Ivanros, Fuentes ha puesto el acento en que "su éxito radica en la innovación, esta empresa de más de 50 años ha sabido adaptarse al siglo XXI, a la modernización, al salto digital".

Por último, del tercero de los premiados, Panadería Gonzalo Ansio, el presidente de la Diputación ha destacado "la calidad de ser un producto artesanal, que guarda los sabores auténticos".

Para concluir, Fuentes ha apelado al "orgullo colectivo" y ha enfatizado que el Día de la Mancomunidad debe servir para "fortalecer los lazos entre municipios", insistiendo "en la colaboración y apoyo de la Diputación a todos aquellos proyectos e iniciativas que contribuyan a un mayor crecimiento de nuestra provincia".