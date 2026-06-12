Seis artistas de la provincia actuarán en la final del concurso de talentos de Diputación en Córdoba Live

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en la presentación de los finalistas del concurso 'Talentos Córdoba Live-Diputación de Córdoba'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presentado este viernes, en el Palacio de la Merced, a los seis finalistas del concurso 'Talentos Córdoba Live-Diputación de Córdoba', a los que ha expresado su reconocimiento por haber sido merecedores de este premio, reconocimiento que ha hecho extensivo también al resto de los participantes y a los profesionales y empresarios que hacen posible iniciativas como ésta.

Durante el acto de presentación de los finalistas, Fuentes ha insistido en que "gracias a la ilusión y vocación de los artistas y al esfuerzo y compromiso de los empresarios", este año se puede celebrar la segunda edición de este concurso que "vuelve a dar la oportunidad a jóvenes músicos, compositores e intérpretes, a futuras promesas de la música que están preparados para compartir escenario junto a los más grandes".

"Es muy importante seguir creando espacios que permitan a las nuevas generaciones abrirse camino y en este objetivo deben estar las administraciones públicas, codo con codo con sus ilusiones y las expectativas de estos jóvenes músicos, para que puedan dedicar su vida a aquello que más les apasiona", ha recalcado.

El máximo representante de la institución provincial ha enfatizado que "Córdoba no tiene nada que envidiar a las ciudades que son un referente en la organización de certámenes de música", pues en Córdoba existe "la infraestructura adecuada, el talento asegurado y unas magníficas medidas de seguridad en el recinto todos ello son ingredientes fundamentales para convertir este espectáculo un año más en todo un éxito".

Por su parte, Pablo Lozano, promotor del Festival Córdoba Live, ha destacado que "es un día ilusionante para todos, porque en estos artistas se personifica el talento que hay en la provincia, pero también se evidencia que gracias al respaldo de la Diputación proyectos como éste pueden tener continuidad".

FINALISTAS

Los seis finalistas de esta edición son Alexxyo, artista cordobés de 19 años que en solo nueve meses de trayectoria ha superado las 100.000 reproducciones en plataformas digitales. El jurado ha destacado que, con un estilo propio y una gran conexión con el público, se ha convertido en una de las promesas emergentes más destacadas de la escena urbana local.

También es finalista Childish, un proyecto que nace de cuatro amigos de Rute y Cuevas de San Marcos (Málaga), que fusiona el pop-rock con la energía del pop-funk, combinando influencias de la escena indie nacional con referentes americanos como Green Day o Blink 182. Por su parte, Laura Edhel es una artista independiente cordobesa que fusiona pop alternativo y folk cinematográfico en una propuesta emocional y envolvente. Tras comenzar su trayectoria en Londres, fue finalista de 'Dinamo Music 2025' y formó parte de 'Sofar Sounds'.

Los otros finalistas son Mirror, proyecto de pop casero de Irene Espejo y Quique Molina. Nacido en 2019 el dúo explora sonidos, letras y atmósferas envolventes; Sol y Luna (Maribel y Mari Carmen Lavin), un dúo de hermanas con estudios musicales de conservatorio especialidad guitarra, compositoras y cantantes callejeras, y Carril Bici, artistas de Villa del Río que en poco tiempo han conseguido llenar su currículum de momentos muy bonitos como su participación en el programa de La Voz, el trato con artistas de primer nivel como Antonio Orozco o Dani Fernández. Además, cuentan con una trayectoria de conciertos amplia por el panorama español.

Todos ellos protagonizarán el próximo 27 de junio, a las 22,00 horas, un concierto dentro del propio festival, que se desarrolla en el Recinto Ferial de Córdoba, junto a grandes artistas del panorama nacional e internacional como Hombres G, que actuará el próximo 19 de junio; y Dani Martín, el 20. El mes de julio comienza con la actuación de La Oreja de Van Gogh, el 4; Chayanne, el 10 de julio; Cantajuegos y La Flamenca, el 11; I Love Reggaeton, el 17; y Love The 90's, el 18 de julio.

PREMIOS

Además de esta actuación, el certamen contempla importantes premios destinados a impulsar la carrera de los participantes. Se otorgarán un cuarto, quinto y sexto premio dotados con 500 euros cada uno; un tercer premio de 1.000 euros; un segundo premio de 2.000 euros; y un primer premio de 3.000 euros. A esto se suma la grabación de un single y de un videoclip del tema interpretado durante el certamen.

La edición de 2025 reunió a más de 80.000 espectadores y generó un impacto económico superior a los seis millones de euros en nuestra provincia. En cuanto al indirecto, con hoteles, restaurantes, comercios o transporte, se sitúa en 12 millones de euros como impacto económico total.