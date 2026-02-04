Seis vías de la red provincial de carreteras de Córdoba permanecen cortadas por las lluvias

La CO-7207, de Acceso a Tarajal, cortada al tráfico por las lluvias. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado este miércoles de que, como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas por la borrasca Leonardo, un total de seis vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico, en concreto la CO-7409, la CO-4205, CO-4207, la CO-3406, la CO-3105, la CO-3201 y la CO-7207.

Tal y como ha detallado la institución provincial la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, se encuentra cortada a la altura del pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que la CO-4205, de la A-307 a Montemayor por su estación, está cortada entre el pk 4+000 y el pk 5+000, también por desbordamiento, en este caso de los arroyos Carchena y Del Término, respectivamente.

La CO-4207, de Montilla a Montalbán, tiene restringido el tráfico a vehículos entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado. Por su parte, la CO-3406, de la N-432 a Obejo, ha quedado cortada en el pk 11+530 por el deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía, que discurre a media ladera.

También está afectada la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales. Por último, la CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal (Priego de Córdoba), ha quedado cortada a la circulación en el pk 1+500 por el desbordamiento del río Salado.

Igualmente, se han registrado otras afecciones en la red como caminos con presencia de barros en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres y caída de árboles y ramas, entre otras, que no afectan al tráfico y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos.

Cabe recordar que el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, presidió este pasado martes una reunión del comité de Emergencias de la institución provincial ante el temporal de lluvia y viento provocada por la borrasca Leonardo en el que se actualizó el plan de emergencias, además de advertirse de los riesgos por las posibles crecidas de ríos y arroyos.

Tal y como explicó se espera que entre el miércoles y el jueves se alcance el pico de intensidad de precipitaciones, a lo que se suman fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h. Asimismo, se mantienen las actuaciones en dos niveles, por un lado, se ha intensificado la vigilancia de las carreteras y puntos críticos ante posibles desbordamientos de ríos y arroyos y, por otro, se ha reforzado el personal de las empresas públicas para atender posibles problemas y averías que puedan surgir.