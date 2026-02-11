Siete vías de la red provincial de carreteras de Córdoba están cortadas por el temporal

Deslizamiento de un talud sobre la carretera. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días, a primera hora de este miércoles son siete vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, tres menos que en la mañana de este pasado lunes.

Según ha detallado la institución provincial, en la zona de Pozoblanco continúa cerrada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la parte de Fuente Palmera está cortada la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

Igualmente, en la zona de La Rambla sigue cortada la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado. Además, en la parte de Córdoba está restringida la circulación en la CO-3406, de N-432 a Obejo, por deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía.

En lo que respecta a la zona de Montoro, la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, está cortada por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500; en la parte de Baena está cerrada la CO-6204, de N-432 en la Estación de Luque a CO-6200 en Albendín (Baena), por fallo y hundimiento de la explanación entre el pk 0+000 y el pk 4+500, el mismo motivo que mantiene cortada la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, en el pk 4+750, en la zona de Priego de Córdoba.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado, además, que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.