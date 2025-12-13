Los vecinos de El Viso participan en el programa 'Navidad en el Palacio de la Merced' de Córdoba

Archivo - La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda en la Diputación de Córdoba, Marta Siles, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad de El Viso han escenificado en la iglesia de La Merced el Auto Sacramental de los Reyes Magos, representación enmarcada en el programa de la Diputación de Córdoba denominado 'Navidad en el Palacio de la Merced' que ha vuelto a poner de manifiesto la pasión, la entrega y la dedicación que ponen los habitantes de este municipio de Los Pedroches.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda en la institución provincial, Marta Siles, ha destacado en una nota durante la intervención previa a la obra que "el Auto de los Reyes Magos es una representación única que se mantiene viva desde hace ya un siglo gracias a que El Viso es un municipio comprometido con su identidad, su cultura y el legado de su pueblo". "Está declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y es el acto más representativo de la cultura de El Viso y, por ende, de la provincia", ha señalado.

"Esta obra, que hunde sus raíces en antiguas manifestaciones teatrales populares transmitidas de generación en generación, destaca por su valor patrimonial y por la implicación de toda la comunidad viseña en su preparación. Así, participan en su puesta en escena, que tiene lugar cada cuatro años, hasta 150 personas entre actores y actrices, figurantes, coral y grupo de baile", ha señalado.

Como ha remarcado la delegada provincial, "la representación combina texto, música y una puesta en escena cargada de simbolismo que convierte el relato bíblico de la Epifanía en un acontecimiento cultural de gran arraigo en Los Pedroches".

La también vicepresidenta segunda ha abundado en que "este tipo de actividades son importantes porque conseguimos acercar las tradiciones de la provincia, en este caso de Los Pedroches, a la capital y, a su vez, fomentamos que los ciudadanos de la capital acudan a visitar los municipios de la provincia que esconden multitud de tesoros por descubrir".

Por último, Siles ha señalado que "a través del programa 'Navidad en el Palacio de la Merced' abrimos nuestros espacios para que la ciudadanía pueda disfrutar de propuestas accesibles, cercanas y de calidad que combinan música, teatro y patrimonio".

DATOS SOBRE EL AUTO SACRAMENTAL

El Auto de los Reyes Magos está basado en el libro 'La infancia de Jesucristo', obra de Gaspar Fernández de Ávila. La primera edición de esta obra apareció en 1784 y hoy día sigue sirviendo de base a la escenificación. Se trata de un poema dramático dividido en doce coloquios que se ha ido adaptando a la obra según las necesidades.

La obra actual es un libreto compuesto por dos actos y dividido en seis escenas cada uno. En el texto actual ha cobrado relevancia la incorporación de bailes y villancicos que dinamizan la teatralidad. La historia narra el nacimiento del Niño Jesús y la adoración de los pastores y los Reyes Magos al niño recién nacido; está dirigida por José Rafael López.

La iglesia de la Merced ha acogido una adaptación de la obra diseñada para aprovechar las características arquitectónicas y el ambiente único de este espacio. La puesta en escena se ha ajustado a las dimensiones, la acústica y la solemnidad del lugar. Del 2 al 6 de enero tendrá lugar la puesta en escena del Auto Sacramental en el propio municipio de El Viso.

PROGRAMA 'NAVIDAD EN EL PALACIO DE LA MERCED'

Asimismo, la Diputación ha detallado que la música volverá a la iglesia del Palacio de la Merced con el recital lírico del día 15 que, bajo el título 'Concierto supercapacidades', traerá de la mano de la Fundación Sifu una programación en la que participan personas con distintas discapacidades.

Le seguirá el día 19 de diciembre el Concierto Navideño a cargo de la Coral de la Fundación Miguel Castillejo, que llenará la iglesia del Palacio de la Merced de armonías tradicionales de estas fechas.

Finalmente, el día 20 de diciembre se cerrará el ciclo con el concierto 'Un Piano por Navidad', a cargo de Chico Pérez, que traerá una propuesta musical cuidadosamente diseñada para despertar emociones y recuerdos compartidos. En esta ocasión, el artista estará acompañado por un violonchelo y dos voces para ofrecer un recital en el que propone un viaje sonoro por villancicos y piezas populares.