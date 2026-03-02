Villanueva del Duque (Córdoba) vuelve a poner en escena una obra popular sobre la Pasión de Cristo

Presentación de la obra 'Poder, miedo, venganza. El Nazareno. Un inocente condenado a muerte'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los días 20, 21 y 22 de marzo Villanueva del Duque (Córdoba) acogerá la segunda edición de la representación de la obra 'Poder, miedo, venganza. El Nazareno. Un inocente condenado a muerte', que relata la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con la participación de más de 100 vecinos de este municipio de Los Pedroches.

El responsable de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha resaltado que la institución provincial "colabora, un año más, en este proyecto que se suma a las otras representaciones que ya existen en la provincia, la mayoría de ellas en la comarca de Los Pedroches", y ha insistido en el apoyo de la Diputación "a esta modalidad de teatro popular que moviliza a todo un pueblo".

Por su parte, el delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha incidido en la "importancia de la alianza entre las administraciones en pro del desarrollo de los pueblos, de la preservación de su identidad a través de iniciativas como ésta". Así, ha señalado la necesidad de "seguir trabajando en construir cultura e historia, y aprovechar la repercusión que esto tiene a nivel turístico".

El alcalde de Villanueva del Duque, Miguel Granados, ha agradecido "la implicación de las dos administraciones, Junta y Diputación, en este proyecto que es muy importante" para el pueblo, pues le "da visibilidad" y lo "pone en el punto de mira de la provincia". "Esta actividad es de todos, involucra a todos, y hace que se convierta en un proyecto singular y muy bonito", ha recalcado Granados.

Para finalizar, el director de la obra, José Caballero, ha señalado que "esta representación, que tiene como referencia la escenificación de Oberammergau (Baviera), nace del compromiso cultural de un pueblo, que entiende el teatro no sólo como entretenimiento sino como una conciencia colectiva, como espejo, como memoria".

En cuanto a la obra, Caballero ha explicado que "no es una versión histórica", sino que e"s una mirada contemporánea", centrada "en el juicio del Nazareno, articulada en torno a tres conceptos que siguen plenamente vigentes, que son el poder, el miedo y la venganza". "La historia del Nazareno no es solo la de un hombre condenado, es la historia de lo que ocurre cuando el amor incomoda, cuando la verdad molesta y cuando el poder siente miedo", ha enfatizado.

La representación tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo en el Pabellón Municipal de Villanueva del Duque y las entradas se pueden reservar en la web 'https://comarcalia.es/home' para posteriormente recogerlas en el Ayuntamiento o en la biblioteca municipal.