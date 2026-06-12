Unos 270 tatuadores de 50 nacionalidades se dan cita hasta el domingo en la V edición de la Almería Tattoo Convention

Inauguración de la V Almería Tattoo Convention en el Palacio de Congresos Cabo de Gata, en El Toyo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de la Almería Tattoo Convention ha abierto este viernes sus puertas en el Palacio de Congresos Cabo de Gata, en El Toyo, donde reunirá hasta el domingo 14 de junio a 270 tatuadores nacionales e internacionales, con presencia de cerca de 50 nacionalidades diferentes.

La cita cuenta, además, con una programación que incluye tatuajes en directo, exhibiciones, concursos, talleres, música, gastronomía, artesanía y actividades vinculadas a la cultura alternativa, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, y el tatuador almeriense y organizador Rodrigo Gálvez han inaugurado esta cita, que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía.

Durante la apertura, Herrada ha destacado que Almería Tattoo Convention "vuelve a demostrar que nuestra provincia tiene capacidad, talento y espacios de primer nivel para acoger eventos de alcance internacional que generan movimiento, actividad económica y promoción turística".

En este sentido, ha subrayado que se trata de una convención que "atrae a artistas y visitantes de muchos países" y que "proyecta una imagen moderna, creativa y abierta de la provincia de Almería".

La diputada ha señalado que el apoyo de la Diputación Provincial a esta iniciativa "responde a la apuesta por eventos que diversifican la oferta turística de 'Costa de Almería' y que contribuyen a atraer visitantes desde nuevas miradas, nuevos públicos y nuevas formas de entender la cultura".

"El tatuaje es hoy una expresión artística con identidad propia, con profesionales de enorme prestigio y con una comunidad que mueve talento, creatividad y pasión", ha valorado Herrada.

Por su parte, Alonso ha resaltado que "la Almería Tattoo Convention se ha convertido en una plataforma que reúne a artistas de primer nivel a nivel mundial para compartir técnicas y tendencias", con un "impacto cultural y turístico notable".

El delegado ha indicado que, además de las sesiones de tatuaje en vivo y los concursos temáticos, la convención incluye actividades paralelas de música, arte urbano y otros actos, como la 'masterclass' solidaria y gratuita de tatuaje reconstructivo para ayudar a mujeres que han sufrido cáncer de mama.

Alonso ha enmarcado el patrocinio de la Junta en la "apuesta firme" de la administración autonómica por "diversificar y dinamizar la programación cultural en la provincia de Almería", con eventos que atraen tanto al público local como al internacional y que contribuyen al desarrollo económico y social.

UNA CITA PARA "TODA LA FAMILIA"

El impulsor de Almería Tattoo Convention, Rodrigo Gálvez, ha explicado que la convención "no está pensada únicamente para los amantes del tatuaje, sino para abrirse a toda la familia y a todos los públicos".

El programa incluye "música en directo, tributos, sesiones de DJ, actividades de aventura como 'bungee jumping', tiro con arco, rocódromo o tirolina", además de propuestas como el 'Bike Show', exhibiciones de cetrería, un poblado vikingo con artesanía y una amplia zona gastronómica.

"Queremos que quien venga entre por una puerta y salga al final del día contento, feliz y con la sensación de haber vivido una experiencia diferente", ha afirmado Gálvez, quien ha subrayado que "Almería Tattoo Convention es tatuaje, pero también es arte, música, ocio, convivencia y una forma distinta de disfrutar de Almería".

La convención cuenta con tatuadores procedentes de países como Estados Unidos, México, Alemania, Colombia, Ecuador o Cuba, entre otros. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de tatuajes en directo, concursos por categorías, exhibiciones, talleres, conciertos, propuestas gastronómicas y actividades para diferentes públicos.

La edición de este año llega después del éxito cosechado en 2025, cuando más de 6.000 personas pasaron por El Toyo durante los tres días de celebración. En aquella edición participaron 184 artistas del tatuaje, un 30 por ciento de ellos procedentes de otros países, y se realizaron más de 800 tatuajes en directo, cifras que consolidaron el cambio de ubicación al Palacio de Congresos Cabo de Gata.

Además, esta quinta edición mantiene su vertiente solidaria con la 'masterclass' gratuita de tatuaje reconstructivo de pezón y areola dirigida a mujeres mastectomizadas tras el cáncer de mama, una iniciativa promovida por Rodrigo Gálvez.