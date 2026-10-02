Unos 300 mayores participan en una jornada sobre seguridad y envejecimiento activo en Albox (Almería)

Jornada sobre seguridad y envejecimiento activo en Albox (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 300 mayores han participado en una jornada sobre seguridad y envejecimiento activo que se ha celebrado en el Centro Agua y Salud de Albox (Almería) destinada a dar consejos para aprender a detectar una estafa, saber cómo reaccionar ante un hurto o plantarle cara a los prejuicios por la edad.

El evento celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores ha sido organizado por la Diputación de Almería junto a la Guardia Civil, así como con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Albox, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La jornada ha tratado, por un lado, de concienciar a las personas mayores sobre los riesgos de posibles delitos y darles herramientas sencillas para prevenirlos; y por otro lado, ofrecerles un "día de convivencia y disfrute" junto a sus vecinos, con un almuerzo compartido y una tarde de baile.

Tras la presentación, especialistas de la Guardia Civil han impartido una ponencia sobre edadismo, talleres sobre estafas por internet y una sesión de autoprotección para poner en práctica medidas preventivas ante situaciones como el hurto mediante el 'método del abrazo'.

Los exteriores del Centro Agua y Salud se han convertido en un escaparate de la Guardia Civil, ya que los asistentes han podido presenciar demostraciones dinámicas y visitar los puestos de unidades como Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Tráfico y la Unidad Cinológica, con sus perros adiestrados.

"ENVEJECER BIEN ES SENTIRSE SEGURO"

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha manifestado que "envejecer bien es también sentirse seguro" y de ahí la apuesta por acercar información y recursos para protegerse a los mayores a través de la Guardia Civil. Para Escobar, este tipo de jornadas "refuerzan la confianza de los mayores en quienes velan por su seguridad".

El teniente coronel jefe de policía judicial e información de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Manuel Ruiz Jiménez, ha señalado el deber del cuerpo de proteger a las personas mayores y garantizar que viven "con tranquilidad, respeto y dignidad". "La Guardia Civil está y estará siempre a vuestro lado", les ha manifestado.

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha celebrado que el municipio acoja una cita "tan importante para nuestros mayores, que son la memoria y el corazón de nuestro pueblo". Ha agradecido a las administraciones y a los agentes su trabajo y ha animado a los asistentes a "preguntar, probar y perder el miedo a lo digital, porque aquí todos estamos para ayudar". Además, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con los mayores y por su cuidado y su bienestar.

Por su parte, la vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Contreras, ha valorado estas jornadas hechas para ofrecer a las mayores "herramientas con las que desenvolverse con las nuevas tecnologías y en el entorno digital", entre otras materias.

Las exhibiciones y talleres han contado con la participación de miembros del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim), el Servicio Aéreo (SAER), el Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos y NRBQ (Gedex) y el Equipo Pegaso, venidos desde la Comandancia de Granada y la Jefatura.

Por parte de la Comandancia de Almería han participado la Compañía Plana Mayor, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y el Servicio Cinológico.