Abla (Almería) revive este sábado su pasado romano con la recreación del funeral de Lucio Alfeno Avitiano

Presentación de la recreación del funeral de Lucio Alfeno Avitiano de Abla (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad almeriense de Abla va a revivir este próximo 12 de septiembre su época romana con la recreación histórica 'Abla Romana: Funus Avitiani', basada en el funeral del senador romano Lucio Alfeno Avitiano como personaje afincado en la zona durante su época.

Según ha explicado la Diputación de Almería en una nota, durante esta segunda edición de las actividades participarán aproximadamente 110 personas. La programación comenzará a las 18,00 horas con una visita guiada al Mausoleo Romano de Abla, uno de los vestigios arqueológicos más relevantes del municipio y una muestra de la presencia romana en este territorio.

El evento permitirá conocer la función de este monumento funerario, construido hace casi dos milenios, así como las costumbres relacionadas con la muerte y la memoria de los difuntos en época romana.

A las 20,30 horas comenzará el gran acto central con la recreación histórica del funeral de Lucio Alfeno Avitiano, cuya figura sirve de hilo conductor para reconstruir de manera "divulgativa y escénica" un cortejo y ceremonial funerario de aquella época.

El espectáculo incluirá, entre otros elementos, un desfile militar de legionarios romanos, danza y diálogos a través de los que se explicarán diferentes aspectos de aquella sociedad. "Desde el principio quisimos darle una impronta didáctica a la recreación", ha señalado al respecto el director de escena y coguionista, Juan Antonio Oliva.

La Avenida Santos Mártires y el Mausoleo Romano se convertirán así en un gran escenario al aire libre en el que historia, arqueología y recreación "se unirán para acercar el pasado de Abla a vecinos y visitantes".

Oliva ha explicado que 'Abla Romana' está concebida como "una obra de teatro" en la que los participantes interpretan un guion previamente trabajado y en la que suceden diferentes escenas destinadas a recrear la sociedad romana.

Por su parte, el alcalde de Abla, Francisco Javier Sánchez, ha recordado el éxito de la primera edición y ha valorado el trabajo desarrollado para recuperar y divulgar el pasado romano del municipio. "El proyecto ha conseguido implicar a Abla en torno a su propia historia y ha asegurado que esta iniciativa ha transformado la vida del pueblo", ha estimado.

La diputada provincial Matilde Díaz ha señalado que Abla constituye uno de los municipios almerienses donde esa huella del pasado romano permanece "especialmente viva" a través de "su patrimonio, sus restos arqueológicos, sus inscripciones y su mausoleo".

"Cuando hablamos de la historia de Roma no estamos hablando únicamente de algo que ocurrió muy lejos de nosotros. Roma forma parte de la historia de la provincia de Almería y de nuestra propia historia", ha añadido la diputada provincial.