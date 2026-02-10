El acceso a El Marchal de Antón López en Enix será más seguro gracias al Plan Viario 2025-26 de la Diputación de Almería

Archivo - Imagen de archivo de una visita institucional del diputado de Fomento de la Diputación de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ante la iglesia de Enix. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha anunciado la licitación del proyecto de 'Rehabilitación de firme y mejora en la C.P. AL-3403', una actuación con una inversión de 200.000 euros incluida en el Plan Viario 2025-2026 para la mejora de la Red Viaria Provincial, que permitirá reforzar la seguridad en el acceso a El Marchal de Antón López, en el municipio de Enix, y en la entrada al casco urbano.

Se trata de una actuación estratégica que transformará el acceso a esta pedanía con el objetivo de "potenciar la seguridad de una vía caracterizada por su trazado sinuoso", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El diputado de Fomento de la Diputación de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha resaltado que "estas obras son fundamentales porque conectan núcleos de población y también lo más importante de nuestra provincia, las personas". Asimismo, ha explicado que la Diputación trabaja constantemente en la mejora de los 1.200 kilómetros que conforman la Red Viaria Provincial.

Por su parte, el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, ha señalado que con esta nueva inversión "cumplimos con una demanda histórica de todos los vecinos y de su Asociación, quienes nos solicitaron mejorar la seguridad de los viandantes".

"El objetivo es habilitar un espacio adecuado para que, en sus traslados diarios a las distintas fincas y cortijos de la zona, los vecinos puedan transitar con plenas garantías de seguridad. De esta manera, gracias al Plan de la Red Viaria Provincial, no solo daremos respuesta a esta petición vecinal, sino que también mejoraremos el firme de la carretera en los puntos que se encontraban más deteriorados", ha detallado el regidor.

UNA PLATAFORMA MÁS ANCHA Y SEGURA

El proyecto técnico recoge una actuación integral en un tramo de 1.020 metros de la carretera AL-3403. La principal mejora consistirá en el ensanche de la plataforma, que pasará de los 6,30 metros actuales a una nueva sección de ocho metros de ancho medio.

Esta nueva configuración permitirá disponer de una calzada de seis metros, un arcén izquierdo de 0,50 metros y un arcén derecho de un metro. El incremento de la anchura "no solo facilitará el cruce de vehículos en condiciones de seguridad, sino que mejorará significativamente el trazado en zonas de curva".

Conscientes de que la vía es utilizada de forma esporádica por viandantes para desplazarse desde la pedanía de El Marchal a los cortijos cercanos, el proyecto incluye medidas específicas de seguridad vial. En el arcén derecho se instalarán balizas cilíndricas flexibles de color azul reflectante y captafaros catadióptricos cada 20 metros para delimitar y proteger el paso peatonal.

Además de la AL-3403, las obras se extenderán a la carretera AL-3402 --de la A-391 a Enix--, donde se ejecutará un refuerzo del firme en un tramo de 505 metros de longitud. Estas actuaciones están financiadas al cien por ciento con fondos propios de la Diputación Provincial.